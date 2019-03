Graňák sa rozhovoril o svojej budúcnosti: Plánuje skončiť v reprezentácii?

Štartoval na rekordných 12-ich svetových šampionátoch a má na konte aj rekordných 192 štartov s dvojkrížom na hrudi.

Reč je o obrancovi Hradca Králové Dominikovi Graňákovi (35), ktorý však chýba v prvej nominácii Craiga Ramsayho na blížiaci sa májový šampionát, čo reálne znamená, že sa na domácom podujatí nepredstaví. Denníku Nový Čas prezradil, ako sa k tejto situácii stavia a či plánuje skončiť v reprezentácii!

Už od pondelka oficiálne štartuje záverečná príprava slovenského

tímu na majstrovstvá sveta, ktoré sa v termíne od 10. do 26. mája uskutočnia druhýkrát v samostatnej ére pod Tatrami. Kanadský

kouč Craig Ramsay už zverejnil nomináciu na prvý kemp, v ktorej však

chýba skúsený obranca Dominik Graňák. Rekordér v našom mužstve

tak neoblečie na 99 % národný dres v domácom prostredí. „Musím

triezvo povedať, že som naozaj nemal v českom Hradci vydarenú sezónu, a preto sa vôbec nijako nehnevám a beriem to ako fakt, že v nominácii chýbam. To, že som v minulosti bol na 12 šampionátoch a mám aj najviac štartov, ešte neznamená, že budem mať pozvánku automaticky aj teraz. Treba to podložiť výkonmi a táto sezóna naozaj nebola optimálna,“ vyjadril sa chlapsky pre Nový Čas Dominik Graňák, ktorý neplánuje ukončiť reprezentačnú kariéru.

„Nechcem nič šiť horúcou ihlou, hokej ma baví, chcem ho hrať ďalej na klubovej úrovni a čo bude s reprezentáciou, to sa uvidí v budúcnosti.“

Hoci sa Graňákovi dvojročná zmluva v Hradci skončila, na stole má ponuku na predĺženie. „Už niekoľko týždňov mám od klubu ponuku, v blízkej dobe sa rozhodnem, či ostanem, alebo pôjdu moje kroky niekde inde. Určite však chcem v kariére pokračovať,“ dodal vicemajster sveta z roku 2012.