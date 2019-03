Slováci študujúci a žijúci v Česku: Aby volili, precestovali stovky kilometrov!

Rozhodujúci deň si nenechali ujsť. Slovákov pracujúcich alebo študujúcich v Českej republike ani stovky kilometrov neodradili od toho, aby si v sobotu prišli zvoliť hlavu štátu.

Na železničnú stanicu v Kútoch (okr. Senica) prišli vlaky s ľuďmi, ktorým nie je ľahostajný osud ich rodnej hrude. Fotogaléria 4 fotiek v galérii

V prvom kole ich tam volilo 700 a väčšina sa vrátila opäť. Niektorí skombinovali príjemné s užitočným a hlasovací lístok prišli odovzdať na bicykloch, iní zasa stavili na patriotizmus.

V športovom

Michaela (27) a Peter (28), Brno/Žilina Otvoriť galériu V športovom Zdroj: Maroš Herc

- Boli sme voliť aj v prvom kole. Teraz sme prišli z Brna vlakom a z Kútov pôjdeme domov na bicykloch. Vstávali sme o šiestej, takže budeme mať dosť času na návrat. Predpokladáme, že do Brna prídeme niekedy podvečer.

Vo dvojici

Robert (29) a Noema (24), Praha/Handlová, Praha/Zvolen Otvoriť galériu Vo dvojici Zdroj: Maroš Herc

Noema - Možno sa raz vrátim žiť na Slovensko, ale aj keby nie, beriem to ako svoju povinnosť. S kýmkoľvek som sa v Česku o voľbách u nás rozprávala, povedali mi, že ak by sme si zvolili prezidentku, v dobrom by nám ju závideli.

Robert - Záleží mi na tom, aké je a bude Slovensko v najbližších rokoch, preto je pre mňa samozrejmé prísť domov odvoliť. Verím, že budeme mať prvýkrát prezidentku.

Som patriot

Dávid (25), Praha/Sabinov Otvoriť galériu Som patriot Zdroj: Maroš Herc

- Odbehol som si kvôli voľbám z víkendovej chaty pri Prahe, na ktorú sa hneď potom vrátim. Bol som voliť aj v prvom kole a tiež tu, v Kútoch. Verím, že zvíťazí môj kandidát.

Kamarátky

Tatiana (22) a Zdenka (22), Praha/Spišská Nová Ves, Prešov Otvoriť galériu Kamaratky Zdroj: Maroš Herc

- Pricestovali sme z Prahy. Podľa nás je povinnosťou každého prísť voliť. Cesta nám trvala vyše 3 hodín. Máme svojho kandidáta, volili sme ho aj v prvom kole