Daniel, ktorý kvôli rakovine prišiel o ženu, sa dal dokopy s mladou vdovou: Slová jej syna dojímajú

Mladá vdova a vdovec, ktorí našli lásku po tragickej strate svojho milovaného, opisujú svoj príbeh ako vystrihnutý z filmu.

Britanny Brooker a Daniel Brooker stratili svoje polovičky len s mesačným rozdielom. Manžel Britanny bol policajt, ktorý zomrel na zástavu srdca, keď bol v práci. Danielova žena Lyndsie prehrala boj s rakovinou. Obaja sa tak stali slobodnými rodičmi. Zoznámili sa, keď pomáhali spoločnému priateľovi.

Takmer okamžite sa zblížili aj vďaka tomu, čím si obaja prešli a pomohlo aj to, že sa ich deti navzájom mali radi. Začali spolu zvažovať budúcnosť a aj s ich deťmi sa prihlásili na predmanželské rodinné konzultácie. Predtým, než si prvýkrát zavolali, bolo iba priateľstvo a mesačné emailovanie. Ich prvý telefonát trval 5 hodín a sadli si v každom aspekte. Keď navzájom zoznámili aj svoje deti, okamžite to klaplo. Keď sa mal Daniel vracať naspäť domov, Brittany mu povedala, že jej deti budú plakať, pretože nechcú, aby odišli. Jeden z jej synov jej povedal, že by si mala Daniela zobrať.

Spojiť dve rodiny nikdy nie je ľahké. Prvý rok bol pre nich veľmi náročný, no teraz už podľa ich slov fungujú ako skutočná rodina. Pár dbá na to, aby si uctili pamiatku ich zosnulých polovičiek a chcú, aby deti nezabudli na rodičov, ktorých stratili. „Musíte byť veľmi otvorení a chápaví, aby ste sa dokázali s nimi rozprávať o oteckovi či mamičke, ktorí sú v nebi,“ povedala Brittany pre web Dailymail.

„Pozrela som sa z okna a videla Daniela, ako skáče s deťmi na trampolíne. Roztápalo sa mi srdce. On dokáže priniesť zábavu do každej situácie, je milý, pozorný a cítime sa pri ňom v bezpečí. Aj napriek strate, ktorou sme si obaja prešli, je stále možnosť opäť žiť, my sme toho príkladom,“ dodáva na záver.