Ťažko chorá Anna po dlhom čase vyšla na ulicu bez obáv o život: Vďaka darcovi prístroja som išla voliť po svojich!

Aj napriek veľkým zdravotným ťažkostiam jej osud Slovenska nie je ľahostajný.

Dôchodkyňa Anna Gurovičová (73) z Betlanoviec (okr. Spišská Nová Ves) mohla po mnohých rokoch opäť prísť po svojich do volebnej miestnosti a splniť si tak občiansku povinnosť. Prenosný dýchací prístroj, s ktorým už môže opustiť dom bez strachu o život, dostala od darcu, ktorý chce ostať v anonymite.

Anna má štvrté štádium obštrukčnej choroby pľúc, čo znamená, že jej život závisí od dýchacieho prístroja. Doteraz mala stacionárny a odísť mimo domu bolo pre ňu život ohrozujúce. Počas predošlých volieb musela za ňou prísť komisia s urnou. Vďaka prenosnému dýchaciemu prístroju od darcu z Bratislavy počas druhého kola prezidentských volieb v sobotu opäť volila vo volebnej miestnosti.

„Nechcela som uveriť, keď mi doniesli v pondelok poobede krabicu, v ktorej bol prenosný dýchací prístroj. Už na druhý deň som ho chcela vyskúšať, ale vonku veľmi fúkalo. Takže premiéru mám teraz, cestou do volebnej miestnosti,“ usmiala sa Anna, zavesila si trojkilový dýchací prístroj na plece, do nosa vložila hadičky a pobrala sa do volebnej miestnosti v strede Betlanoviec. Otvoriť galériu OPUSTILA DOM: Po mnohých rokoch išla sama do volebnej miestnosti. Dýchací prístroj mala so sebou ako tašku. Zdroj: Igor Ľudma

Tam ju privítali potleskom. „Očakávali sme žiadosť o prenosnú volebnú schránku k pani Gurovičovej a boli sme pripravení ísť za ňou tak, ako aj po iné roky. No a ona sa odrazu objavila vo volebnej miestnosti. Veľmi nás to prekvapilo,“ netajil dojatie predseda volebnej komisie Jakub Zentko (20). Anna je šťastná, že to dokázala.

„Voliť by mal ísť každý z nás, a nie potom frflať, ako je všetko zlé,“ povedala a so slzami v očiach dodala: „Veľmi pekne ďakujem za dar, ktorý mi vrátil radosť zo života. Tam, kde mi štát a štátne inštitúcie odmietali pomôcť, pomohol mi štedrý a vzácny človek."