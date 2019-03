V Hájskom prišiel voliť aj 100-ročný Jozef: Po voľbe ho čakalo prekvapenie

Vo volebnej miestnosti v obci Hájske v okrese Šaľa odovzdal v druhom kole prezidentských volieb svoj hlas aj 100-ročný Jozef Nétry.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Do volebnej miestnosti prišiel v sprievode svojho syna a nevesty. „Zúčastnil som sa takmer na všetkých voľbách, neviem, či som vôbec niekedy niektoré vynechal. Ani si nepamätám, koľko sa už za ten čas vystriedalo prezidentov. Veľmi veľa ich bolo, československých aj slovenských. Volil som Masaryka, Beneša, Gottwalda, Svobodu, Tisa s tou veľkou hlavou,“ spomína Nétry. Z celej plejády doterajších prezidentov považuje za najlepšieho Klementa Gottwalda. „Bol to pracovitý človek,“ zhodnotil.

Jozef Nétry sa narodil 26. marca 1919. Pri príležitosti jeho okrúhleho životného jubilea mu po skončení sa volebného aktu udelil starosta Jaroslav Bennár čestné občianstvo. Jubilanta na oslave prekvapila takmer meter dlhá torta s erbom jeho rodnej obce., no pred ôsmimi rokmi sa dožila jedna z obyvateliek obce 103 rokov,“ povedala nevesta oslávenca Viera Nétryová.

Vyučený stolár celý život manuálne pracoval na stavbách, štyri roky strávil ako vojak na ruskom fronte. Po smrti prvej manželky sa opäť oženil, jeho druhá manželka sa dožila 93 rokov. Oslávenec sporadicky sleduje aj politiku, no k jeho najväčším záľubám patrí futbal. „Tá politika, to je raz tak, potom zasa inak a všetci nás len klamú. Futbal sa mi páči, zatiaľ to našej reprezentácii celkom ide. Zo slovenských klubov si pozriem Slovan, ale je mi to jedno, kto hrá. Podstatné je, aby hral dobre, vtedy si ten futbal rád pozriem,“ povedal 100-ročný jubilant.