Sex v meste sa vráti s novou sériou: Bez Carrie, Samanthy, Mirandy a Charlotte

Candace Bushnellová dvihla srdcový tep fanúšikom seriálu Sex v meste.

Vlani sa niekoľko mesiacov dokola preberala hádka medzi Sarah Jessicou Parkerovou a Kim Cattrall, ktorá mala byť dôvodom, prečo nevznikne tretie pokračovanie filmu Sex v meste. Fanúšikovia sa však môžu tešiť novej sérii slávneho seriálu, ktorý sa obajví v televízii. Problém je v tom, že bez hlavných hrdiniek, na ktoré boli fanúšikovia zvyknutí.

Candace totiž starne a už ju nezaujíma sexuálny život a vzťahy žien medzi tridsiatimi a päťdesiatimi rokmi, do ktotrých protagonistky vekovo spadali. Tentokrát sa chce zaoberať intimitou Newyorčanov, ktorým už bolo päťdesiat a šesťdesiat.

"Je to o láske a spôsoboch zoznamovania sa a randenia u mužov a žien stredného veku v Manhattane, na Upper East Side a predovšetkým vo vidieckej enkláve zvanej The Village (Dedina)," zverila Candace magazínu Hollywood Reporter. Jej scenár bude produkovať Paramount TV.

Podľa Candace je práve táto generácia Newyorčanov veľmi zaujímavá.

"Od tých ľudí sa toho veľa neočakávalo, len že budú starnúť a trochu priberú. Neočakávalo sa, že budú cvičiť, začnú prevádzkovať nové podniky, sťahovať sa do iných štátov, mať nezáväzný sex s neznámymi a začínať všetko odznova. Ale to sa presne deje, taký je život päťdesiatničiek a šesťdesiatničiek dneška, a ja s nadšením zobrazujem bohatosť a zložitosť ich reality ako na papieri, tak teraz aj na obrazovke," priznala Bushnellová.

Scenár vychádza z jej knihy Is There Still Sex in the City? (Je stále v meste sex?), v ktorej sa už neobjavujú pôvodné hrdinky Carrie, Miranda, Charlotte a Samantha, ktoré hrali Sarah Jessica Parkerová, Cynthia Nixonová, Kristin Davisová a Kim Cattrall.