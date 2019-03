Mintál tvrdo kritizuje rodičov mladých talentov: Z detí robia robotov

Bývalý slovenský futbalový reprezentant Marek Mintál považuje prístup rodičov za veľký problém pri výchove mladých hráčov.

Štyridsaťjedenročný asistent kouča 1. FC Norimberg začal s trénerskou kariérou v akadémii nemeckého prvoligistu.

"V práci s mládežou sa robí veľa chýb. Najväčšou sú očakávania rodičov. Mnohí chcú od svojich detí nadľudské úsilie, prakticky z nich robia robotov, kontrolujú každý ich krok. To ich však dostáva pod obrovský tlak," citovala agentúra dpa slová Mintála, ktoré odzneli v rozhovore pre periodikum Die Welt.

Mintál neobišiel ani tému peňazí. Nepovažuje za správne, ak deťom platia za to, že hrajú futbal a trénujú: "Ak si chlapci vypýtajú peniaze na výstroj - brankárske rukavice či kopačky, to je normálne a v poriadku. Ak však niekto sníva o kariére profesionálneho hráča, musí to robiť dobrovoľne a nie pre peniaze."