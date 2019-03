Dopravu z Petržalky zrýchli nové značenie: Zmena má pomôcť najmä cestujúcim v MHD

Koniec kolónam? Hlavné mesto prišlo s návrhom, ako zmierniť ranné dopravné zápchy na Prístavnom moste, ktoré sa vytvárajú v smere od Petržalky na Bajkalskú.

Nové dopravné značenie by malo zabrániť tomu, aby sa doprava MHD v tomto úseku na zjazde z mosta „zastavila“, tak ako to bolo počas posledného mesiaca.

Magistrát chce pomôcť cestujúcim, ktorí využívajú mestskú hromadnú dopravu z Petržalky do Ružinova a každé ráno čelia nekonečným kolónam. Na zjazde z Prístavného mosta na Bajkalskú príde v najbližších dňoch k zmene vodorovného dopravného značenia. Informoval o tom hovorca Bratislavy Peter Bubla s tým, že samospráva upraví aj vodorovné dopravné značenie na Gagarinovej ulici. Zmenou vodorovného dopravného značenia chce mesto oddeliť autá prichádzajúce zo smeru od Trnavy od vozidiel, ktoré sa pripájajú z Petržalky vrátane vozidiel MHD.

Zámerom je, aby zaraďovanie vozidiel na Bajkalskú bolo plynulejšie. „Pokiaľ ani týmto opatrením nepríde k zrýchleniu liniek 98, 96 a 196 v rannej špičke, uvažujeme o pretrasovaní týchto liniek cez Most Apollo. Pretrasovaním by síce prišlo k horšej obsluhe zastávky Prístavný most a o niekoľko minút dlhšej jazde počas dňa, ale cestujúci v rannej špičke by podľa dostupných dát prešli úsekom medzi Dolnozemskou a križovatkou Bajkalská/Prievozská dvojnásobne rýchlejšie,“ vysvetlil Bubla.

Bratislavská samospráva upraví aj vodorovné dopravné značenie na Gagarinovej ulici tak, že potlačí viditeľnosť pôvodného značenia, aby nepôsobilo na vodičov mätúco. „Rovnako budú zväčšené aj nastriekané piktogramy vyznačujúce pruhy pre verejnú dopravu na Gagarinovej ulici,“ doplnil Bubla.