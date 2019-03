Fico ďakoval za hlasovanie o dôchodku fašistom: Testuje nového koaličného partnera?!

Hrádza proti extrémizmu pracuje, len keď sa im to hodí. Pri vzniku koalície v roku 2016 sa vládne strany Smer, SNS a Most-Híd stavali do pozície záruky proti tomu, aby sa k moci nedostali fašisti.

Teraz to šéf Smeru a expremiér Robert Fico už vidí inak a ústavný zákon o zastropovaní veku odchodu do dôchodku pretlačil v parlamente aj vďaka podpore poslancov Kotlebovej ĽSNS. V roku 75. výročia SNP im zároveň verejne poďakoval. Časy, keď sa s fašistami nehlasovalo, sú už preč.

Aspoň pre predsedu najsilnejšej vládnej strany Roberta Fica, ktorý sa pri presadzovaní ukotvenia dôchodkového stropu v ústave nevedel dohodnúť s demokratickou opozíciou, a tak siahol po rokovaniach s kotlebovcami. Zákonodarcovia tak 91 hlasmi schválili zákon, ktorý od júla zavedie vek odchodu do penzie pre mužov na 64 rokov a pre ženy ešte nižší v závislosti od počtu porodených detí.

Šéf Smeru na tlačovke po zmene ústavy netajil spokojnosť a osobitne sa poďakoval práve kotlebovcom. „Dovoľte mi, aby som výslovne poďakoval všetkým poslancom Národnej rady za Smer-SD, samozrejme, SNS ako koaličnému partnerovi, musím poďakovať aj poslancom z ĽSNS,“ vyhlásil Fico. Expremiér urobil ústretové gesto voči Kotlebovej strane v ten istý týždeň, ako vláda odklepla vyše tri a pol milióna eur na prípravy osláv 75. výročia Slovenského národného povstania. Podľa generálneho riaditeľa Múzea SNP Stanislava Mičeva Fico svojím postojom vyslal neakceptovateľný signál spoločnosti.

„To, že hlasovali, mi nevadí. Hlasovať s niekým musia, raz s tým a raz s tým. Ale to, že im bolo verejne poďakované, považujem za prešľap. Takáto strana nepatrí na našu politickú scénu,“ dodal Mičev. Fico odmieta obvinenia, že padla hrádza proti extrémizmu. „Jednoducho je to ústavný zákon, koalícia nemá ústavnú väčšinu,“ dodal. Politický komentátor Marián Leško tvrdí, že Fico týmto krokom legitimizoval Kotlebovu stranu.

„Odmietol explicitne vylúčiť, že by v ďalších parlamentných voľbách neprijal Kotlebu ako prípadného koaličného partnera. Fico dáva najavo, že spolupráca s kotlebovcami nie je pre neho tabu a po tomto hlasovaní je trápne a smiešne tvrdiť, že táto vláda je hrádzou proti extrémizmu. Je to blud, vôbec to prax nepotvrdila,“ dodal Leško.

Fico akceptoval Kotlebu

Marián Leško, politický komentátor

To už je druhý alebo tretí krok, ktorým Robert Fico dáva na známosť, že považuje stranu Mariana Kotlebu za rovnakú stranu ako sú všetky ostatné v parlamente. Odmietol explicitne vylúčiť, že by v ďalších parlamentných voľbách neprijal Kotlebu ako prípadného koaličného partnera.

Fico dáva najavo, že spolupráca s kotlebovcami nie je pre neho tabu a po tomto hlasovaní je trápne a smiešne tvrdiť, že táto vláda je hrádzou proti extrémizmu. Je to blud, vôbec to prax nepotvrdila. Smer sa vždy posúval za svojimi voličmi tam, kde cítil možnú voličskú podporu. Podľa môjho pohľadu je to príprava na eventuálnu budúcu spoluprácu s ĽSNS po ďalších parlamentných voľbách.