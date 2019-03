Konečne vyšla najavo pravda o vzťahu Meghan a Kate: Vojvodkyne majú tajnú dohodu

O chýrnom spore medzi vojvodkyňou Meghan (37) a vojvodkyňou Kate (37) sa hovorilo celé mesiace.

V novembri 2018 sa vo veľkom rozprávalo o tom, ako Meghan Kate rozplakala kvôli šatám na svadbu pre princeznú Charlotte. Podľa Glamour sa o tom rozprávalo tak často, že o tom televízia TLC vydala celý dokument, aby zmapovali vzťah oboch vojvodkýň.

Aká je teda skutočná pravda? Je vôbec medzi nimi nejaký spor? Podľa kráľovskej expertky Katie Nicholl je pravda niekde uprostred. "Myslím si, že táto myšlienka, že je medzi nimi nejaký spor, priniesla veľmi vzrušujúce titulky, ale neverím tomu. Od mojich zdrojov som o tom nikdy nepočula."

"Počula som o probléme so šatami pre princeznú Charlotte, to áno. Taktiež som sa dopočula, že princovi Harrymu veľmi záležalo na tom, aby sa obe stali najlepšími priateľkami, no nikdy medzi nimi nebol taký typ priateľstva. Rýchlo si uvedomili, že sú veľmi rozdielne a jediná vec, ktorú majú spoločnú je, že si zobrali princov. Myslím si, že celý svet chcel, aby z nich boli najlepšie priateľky."

Odniekiaľ však podľa Nicholl tieto klebety prísť museli a bez vetra sa ani lístok nepohne. "Myslím si, že medzi nimi je nejaké napätie a tiež aj medzi princami. Ale keď vravím napätie, nemyslím tým spor. Na druhej strane viem, že sa Meghan a Kate dohodli, že na verejnosti sa budú snažiť pôsobiť priateľsky. Obe si uvedomujú, že tieto titulky nie sú v ich záujme."

Podľa Nicholl sú vojvodkyne jednoducho švagriné. Nie sú najlepšie priateľky, ale ani nepriateľky.