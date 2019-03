Stačilo iba päť rokov a z Evelyn je megahviezda: Na lukratívnych ponukách sa poriadne nabalila

Podarilo sa jej to, čo málokomu! Komičku Evu Kramerovú (28) alias Evelyn ešte pred piatimi rokmi nepoznal takmer nikto. Keď však v auguste 2014 vypustila do sveta svoje prvé video o chorvátskej mene - kunách, rozpútala sa okolo jej osoby doslova davová psychóza.

Evelyn síce mala veľa neprajníkov, no prevažná väčšina krajiny si ju zamilovala. Prostoreká Eva to využila vo svoj prospech a dnes je z nej vychytená komička a herečka, ktorá dostáva také lukratívne ponuky, o ktorých sa niektorým starým ,,harcovníkom" v našom šoubiznise môže len snívať.

„Tu sa neplatí ani eurami, ani kartou, tu sa platí kunami. Tak teraz ako p**a chodím po lese, neviem, kde mám tie kuny zháňať... Čo sme v stredoveku? Kde sa platí zvieratami?“ šokovala vo svojom videu Evelyn ešte v auguste roku 2014 a rozosmiala celú krajinu. Práve spontánna scénka z dovolenky ju vystrelila na pomyselný šoubiznisový olymp. Ale ako to už býva zvykom, veľmi rýchlo mohla spadnúť.

Ona sa však udržala a za päť rokov toho stihla požehnane, a to nielen čo sa projektov týka. Poriadne si polepšilo aj jej bankové konto. Prišiel vlastný seriál Svet podľa Evelyn či účinkovanie v Hornej Dolnej. Ale to nebolo všetko. Vstupenka do tanečnej šou Let’s Dance jej priniesla ešte väčšiu popularitu. Komička spojila svoj povestný humor s výbornými tanečnými schopnosťami a diváci šaleli.

„Veľmi sa teším, že som dostala príležitosť od ľudí, ktorí mi verili, a som za to ne­smierne vďačná,“ priznala Novému Času komička. S prácou v šoubiznise prichádza aj slušný zárobok a Evelyn mohla za Let’s Dance získať až 20-tisíc eur. „Viem, že po Let’s Dance som sa odmenila, lebo to bola naozaj drina - kúpila som si luxusnú kabelku. Inak neulietavam, človek musí myslieť na budúcnosť, pretože raz si hore, raz dole, v tomto odvetví to platí dvojnásobne,“ povedala Kramerová, ktorá sa objavila aj v šou Tvoja tvár znie povedome.

Z komičky moderátorka

Veľkým prekvapením bolo vlaňajšie rozhodnutie Markízy, že sa Evelyn stane moderátorkou reality show Farma. Za ňu mohla podľa informácií Nového Času Evelyn zinkasovať okolo 28-tisíc eur. Samotná komička má z práce, no najmä z priazne fanúšikov, radosť. „Samozrejme, že sa teším, že ma ľudia majú radi, pre hejterov mám pochopenie, lebo rozumiem, že je aj plno ľudí, ktorí ma nemajú radi. Ale to je prirodzené, tiež nemám rada každého,“ hovorí otvorene Evelyn. Moderovanie však nebolo jediným chlebíčkom, ku ktorému pričuchla. Tvorcovia filmov si Evelyn tiež všimli. Najprv to bol Cuky Luky Film a následne aj Tlmočník.

Úspešná herečka

Väčšia postava prišla až tento rok, keď si komička zahrala v komédii LOVEnie. Nie je žiadnym tajomstvom, že honorár hercov sa pohybuje približne od 300 do 600 eur za jeden nakrúcací deň. Za päť rokov si mohla komička prilepšiť až o približne 150-tisíc €*. Niet sa čo čudovať, z Evelyn sa totiž za veľmi krátke obdobie stala megahviezda, ktorá je momentálne zárukou kvality a úspechu.

„Nikdy nie som s ničím na sto percent spokojná. Stále mám pocit, že veci môžem robiť lepšie, ale to má asi každý,“ vysvetlila Evelyn, ktorá momentálne pracuje na novej veci. „Experimentujem s vlastným projektom, ale je to ťažšie, než som myslela,“ dodala a viac zatiaľ neprezradila.

Čo všetko Evelyn stihla?

2014

V auguste zverejnila na internete svoje prvé video s kunami z Chorvátska, ktoré rozosmialo celé Slovensko a Česko.

2015

Komičke dala šancu TV JOJ, ktorá jej vytvorila vlastný seriál Svet podľa Evelyn.

300 eur/nakrúcací deň

2017

Evelyn sa v tomto roku vykrúcala na parkete v markizáckej šou Let’s Dance, kde si poriadne zamakala.

20 000 eur/celá šou

Komičku obsadil Dano Dangl do úspešnej snímky Cuky Luky Film, kde zahviezdila po boku Petry Polnišovej a Zuzany Šebovej.

300 - 600 eur/nakrúcací deň

2018

Eva dostala vstupenku do šou Tvoja tvár znie povedome, nakoniec však uprednostnila reality šou Farma. V reality show Farma ju diváci po prvýkrát videli v úlohe moderátorky.

28 000 eur/celá reality show

V úspešnom komediálnom seriáli Horná Dolná si zahrala sestru Petry Polnišovej.

300 - 500 eur/nakrúcací deň

Veľkým úspechom bolo pre Evelyn účinkovanie vo filme Tlmočník, po boku Jiřího Menzela.

300 - 600 eur/nakrúcací deň

2019

Jednu z hlavných postáv získala komička v komédii LOVEnie, kde dokázala, že jej herectvo naozaj ide.

Evelyn pracuje na novom projekte, okolo ktorého robí zatiaľ veľké tajnosti.

* Odhad Nového Času