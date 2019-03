Kráska sexuje so 74-ročným snúbencom ako o život: Kontroverzný pár teraz chystá čosi šialené!

Písanie básní, varenie jedla, to je len niekoľko vecí, ktoré môžete urobiť pre človeka, ktorého milujete.

Niekto sa rozhodne ukázať to, ako veľmi miluje svoju polovičku, v televízii. Ako napríklad párik zo Srbska. Chcú dokázať, že ich vzťah nie je len naoko, preto sa rozhodli vystúpiť v televízii. Milijana Bogdanovićis má 21 a jej snúbenec Milojko Bozic má 74.

V decembri 2018 Milojko podstúpil operáciu srdca, ale ani to im nebráni, aby sexovali tak často, ako sa len dá. Aby svetu ukázali, že sa naozaj milujú, podľa Ladbible sa rozhodli, že sa objavia v reality šou Parovi (v preklade Páry).

"Muži v šou sú väčšinou mladí. Nemajú šedé vlasy ani okuliare. Takže u mňa nemajú šancu. Máme v pláne sa maznať a milovať, ako keby sme boli doma. Naozaj chcem dokázať ľuďom, že medzi Milojkom a mnou to nie je len naoko," povedala Milijana o ich účasti v šou.

"Jasné, že budeme mať sex, prečo by sme nemali? Rada by som otehotnela a porodila dieťa, takže dúfajme, že ak sa tak nestane v Parovi, bude to hneď, keď prídeme domov."

Milojko taktiež prezradil niečo o ich sexuálnom živote. "Stačí, že Milijane položím ruku na brucho a už chce sex. Taktiež miluje, keď ju jej dám na zadok. A keď príde na pozície, naša obľúbená je zozadu. Rád by som to robil aj spredu, ale nemôžem. Kvôli operácii srdca nie som schopný sexovať v misionárskej polohe," uzavrel pikantnú spoveď.