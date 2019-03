Babička poľuje na mladíkov, má na to jednoduchý dôvod: Pri jej slovách o sexe sa budete červenať

Američanka Hattie Retroage (82) nestratila sexuálny apetít ani po osemdesiatke.

Práve naopak, na internetových zoznamkách neustále hľadá mladých mužov, s ktorými by sa mohla vyspať. Tvrdí, že sa jej ponuky len tak sypú a každý týždeň sa stretáva s viacerými nápadníkmi.

Hattie bola kedysi vydatá. Manžela milovala, no potom jej začala prekážať jeho ľahostajnosť k deťom, a tak sa rozviedli. Sex však potrebuje stále a ako sama tvrdí, najlepší je s mladíkmi. „Ešte som nestretla muža, ktorý by sa so mnou nechcel vyspať,“ hovorí kontroverzná dáma v rokoch. Otvoriť galériu Rada provokuje odvážnymi fotkami. Zdroj: facebook Na otázku, prečo si nehľadá rovesníkov, má jednoznačnú odpoveď. Vraj ju nedokážu uspokojiť. Babička, ktorá sa živí ako spisovateľka, chodí na rande každý týždeň s niekoľkými mužmi. Nespí však s hocikým. „Ideme na drink a ak medzi nami funguje chémia, ideme ku mne domov. Ak nie, ideme si každý po svojom,“ vysvetľuje.

Dodáva, že na zoznamke raz uviedla, že hľadá mužov pod 35 rokov a ponuky sa jej len tak sypali.Dcéra Rana (53) ju vraj podporuje, no syn Josh (57) neznáša, keď rozpráva o sexe.