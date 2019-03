V Prešove je úsek diaľnice, ktorý akoby zázrakom nemešká ani deň: Tunel za 350 miliónov prerazia už v lete

Toto je na Slovensku takmer rarita. Výstavba obchvatu Prešova, ktorého súčasťou je aj tunel s rovnakým názvom, pokračuje podľa plánu. Keď to takto pôjde ďalej, v roku 2021 by mohli po diaľnici prejsť prvé autá.

Práce v tuneli kontroloval aj minister dopravy Árpád Érsek. „Je to jedna zo stavieb, ktoré som otváral. Strihať pásku tu pravdepodobne nebudem, to prenechám niekomu inému. Stále sa hovorí, že výstavba diaľnic mešká, ale tento úsek nemešká. Tunel je hotový na 78 percent. Bol by som rád, keby sa dielo do dvoch rokov dokončilo, aj keď pri tuneloch nikdy neviete, ako sa to bude vyvíjať,“ povedal pri obhliadke stavby minister Érsek.

Tvrdí, že sa zvýši počet pracovníkov na stavbe. „Teraz ich tu je do 300, ale počas letného obdobia by mal počet stúpnuť na 500,“ doplnil. Predpokladá sa, že tunel prerazia v lete. Cena za úsek, ktorý meria 7,8 km a jeho súčasťou bude aj 18 mostov, je 350 miliónov €, ktoré zaplatí Európska únia. Podľa plánu má byť obchvat hotový v júni 2021. Má naň nadväzovať aj severný obchvat, ktorý je možno ešte dôležitejší, lebo presmeruje kamiónovú dopravu z Poľska. Stavať sa má začať v lete a dokončenie sa očakáva v roku 2023.

Tunel Prešov

Otvoriť galériu Vizualizácia vjazdu do tunela na obchvate. Zdroj: nds

Dĺžka: 2 244 m

Počet rúr: 2

Šírka rúr: 7,5 m

Max. povolená rýchlosť: 100 km/h