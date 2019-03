Ďalšia novinka z dielne Smer-SD: Strana chce do ústavy zakotviť, kto si môže osvojovať deti

Smer-SD by chcel do ústavy zakotviť ustanovenie zo zákona o rodine, ktoré hovorí o tom, kto si na Slovensku môže osvojovať deti.

Na piatkovej tlačovej konferencii to avizoval predseda strany Robert Fico. Podľa neho je návrh pripravený a pravdepodobne ho do parlamentu predložia po prezidentských voľbách.

"Keby náhodou došlo k zmene vlády a prídu ultraliberáli do parlamentu, tak aby sa nestalo, že v zákone umožnia osvojovanie si detí homosexuálnymi pármi," vysvetlil. Podľa neho tiež ide o tému, ktorá sa objavila v prezidentskej kampani a Smer-SD "vyrušuje". Adopcie detí pármi rovnakého pohlavia Fico opäť označil za "zvrátenosť".

Prezidentská kampaň bola aj jedným z dôvodov, prečo parlament schválil uznesenie, v ktorom žiada vládu, aby nepokračovala v procese smerujúcom k ratifikácii Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu (tzv. Istanbulský dohovor). Priznal to podpredseda Smeru-SD Juraj Blanár.

Podľa neho je v dohovore viacero problematických častí, napríklad definícia rodu, ktorá nevychádza z biologického označenia, ale spoločenského správania. Prekáža mu tiež, akým spôsobom sa tam hovorí o odbúravaní stereotypov, napríklad aj prostredníctvom vzdelávania. "Stereotypy boli zadefinované veľmi vágne a v prípade hocijakých sporov by sa veľmi problematiky vysvetľovali," myslí si. Ako príklad uviedol veľkonočné zvyky, ktoré sú podľa jeho slov na Slovensku normálne, ale niekto by sa mohol ohradiť, že to nie je v poriadku.

"Vážime si obsah tohto dohovoru, pokiaľ ide o rôzne opatrenia v boji proti násiliu na ženách. Garantujeme, že všetko to, čo je použiteľné, buď už máme v právnych predpisoch, alebo to zakotvíme," dodal Fico.

Poslanci Európskeho parlamentu (EP) v marci 2018 vyzvali členské štáty EÚ, ktoré ešte neratifikovali Dohovor Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu, aby tak čo najrýchlejšie urobili. Výzva sa týkala aj Slovenska.

Istanbulský dohovor, ktorý prijala Rada Európy v roku 2011, je najkomplexnejšia medzinárodná zmluva o boji proti násiliu páchanému na ženách. Dohovor nadobudol platnosť v auguste 2014, EÚ ako organizácia ho podpísala v júni 2017.