Európske cesty by mali byť opäť o niečo bezpečnejšie

Nové technológie by sme na cestách mali začať využívať ešte viac ako doteraz. Vďaka technologickému pokroku je možné už čoskoro znížiť počet smrteľných nehôd a zranení na cestách, prispieť k lepšej informovanosti a prehľadu šoférov, ako aj ušetriť peniaze za zbytočné pokuty.

Európska únia dosiahla predbežnú politickú dohodu o novinkách v oblasti bezpečnosti cestnej premávky. O čo ide a čo nové to prináša?

Nové pravidlá budú vyžadovať, aby sa do nových vozidiel zaviedlo takmer 30 rôznych moderných prvkov a systémov. Väčšina technológií sa stane povinnou v máji 2022, a to pre nové modely automobilov, ktoré ešte neboli navrhnuté. Od mája 2024 to bude povinné aj pre existujúce modely.

Nové bezpečnostné prvky pre osobné automobily, dodávky, nákladné vozidlá a autobusy budú zahŕňať napríklad varovanie vodiča pred ospalosťou alebo pred používaním smartfónu počas šoférovania, technológiu bezpečného cúvania s kamerou alebo snímačmi, zariadenie na záznam údajov o nehodách („čiernu skrinku“) či systém inteligentného prispôsobenia rýchlosti.

V prípade systému inteligentného prispôsobenia rýchlosti (ISA), ide o systém, ktorý nebude auto automaticky brzdiť, ale upozorní vodiča na prekročenie rýchlosti podľa informácií z máp a podľa pozorovania dopravných značiek. Bude mať tak za úlohu zvýšiť bezpečnosť šoférov, cestujúcich i ostatných účastníkov premávky a pomôže vodičom ušetriť peniaze, ktoré by mohli nedobrovoľne investovať do pokút za prekročenie rýchlosti.

Po uplatnení zmien budú osobné automobily a dodávky vybavené aj systémom na zobrazovanie vybočenia z jazdného pruhu, zdokonalenými bezpečnostnými pásmi a systémom zdokonaleného núdzového brzdenia. Tento brzdiaci systém sa však netýka brzdenia v prípadoch, ak šofér prekročí povolenú rýchlosť, pričom mu nehrozí bezprostredné nebezpečenstvo.

Nákladné vozidlá a autobusy sa často potykajú so sťaženým manévrovaním kvôli svojej veľkosti. U nich sa teda zohľadnia špecifické požiadavky na zlepšenie priameho výhľadu vodičov a odstránenie mŕtvych uhlov. Nainštalujú sa aj systémy vpredu a na bočných stranách vozidla, ktoré rozpoznajú zraniteľných účastníkov cestnej premávky, ako sú napríklad cyklisti alebo chodci a upozornia na nich, najmä pri zmene smeru jazdy (tzv. technológia priameho výhľadu). Technológia priameho výhľadu by sa mala uplatňovať od novembra 2025.

Očakáva sa, že navrhované opatrenia pomôžu do roku 2038 zachrániť viac ako 25-tisíc životov a zabránia minimálne 140-tisícom vážnych zranení.

Okrem zvýšenia bezpečnosti všetkých na cestách pomôžu nové zdokonalené bezpečnostné prvky v autách vodičom postupne si zvyknúť na moderné asistenčné systémy pri riadení vozidiel. Zvyšovanie stupňa automatizácie má veľký potenciál na odstraňovanie ľudských chýb a prináša i nové riešenia v oblasti mobility pre staršie a telesne postihnuté osoby.

Táto čerstvo dosiahnutá dočasná politická dohoda o nových pravidlách na európskych cestách však ešte bude musieť byť predložená na definitívne schválenie Európskemu parlamentu a Rade ministrov EÚ.

Viac informácií o európskych témach nájdete na www.europa.sk.