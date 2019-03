Opozícia chce odvolať ministra Érseka: Poslanci nešetria kritikou na šéfa rezortu dopravy

Minister dopravy Árpád Érsek (Most-Híd) bude v parlamente čeliť odvolávaniu.

Opozičnej strane SaS sa podarilo vyzbierať dostatok podpisov na zvolanie mimoriadnej schôdze. Iniciátori odvolávania mu vyčítajú zastavenie výstavby tunela Višňové, ako aj nedokončené diaľnice či zhoršenie stavu komunikácií.

Pod návrh na zvolanie mimoriadnej schôdze sa podpísali poslanci SaS, hnutia Sme rodina a nezaradení poslanci. Poslanci ho odovzdali v piatok v parlamente, predseda parlamentu Andrej Danko (SNS) musí schôdzu zvolať do siedmich dní. "To, čo urobil minister Érsek vo vzťahu k diaľničnému úseku s tunelom Višňové, je neodpustiteľné. Zakryl odchod zhotoviteľa, ktorý meškal, umožnil podpis dohody a nechal odísť zhotoviteľa aj s balíkom peňazí za materiály, ktoré tam ponecháva. To je vážny dôvod na jeho odvolanie," zdôvodnil na piatkovej tlačovej konferencii poslanec SaS Miroslav Ivan.

Okrem toho ministrovi opozícia vyčíta aj ďalšie pochybenia, odkedy pôsobí na ministerstve dopravy. "Začalo to tým, že nenašiel riešenie ako vymáhať pokuty od zahraničných vodičov za používanie našich diaľnic. Za jeho pôsobenia nemáme prakticky žiadny diaľničný úsek dokončený načas. Všetky meškajú. Zhoršuje sa technický stav ciest I. triedy a mostov na nich," doplnil Ivan. Taktiež sa podľa jeho slov naďalej "posilňuje monopol národného dopravcu namiesto toho, aby umožnil vstup súkromného sektora do osobnej dopravy".

Nezaradený poslanec Igor Janckulík, ktorý pôsobí v mimoparlamentnom KDH, podotkol, že sa nedarí plniť opatrenia definované v Programovom vyhlásení vlády. "Píše sa v ňom, že vláda sa zaväzuje udržať vysoké tempo výstavby diaľnic a rýchlostných ciest, ktoré mali byť prioritou. Je to iba na papieri a realita je úplne iná," skonštatoval Janckulík. Je presvedčený, že Érsek sa zapíše do histórie ako minister, za ktorého sa výstavba diaľnic a rýchlostných ciest spomalila a na tuneli Višňové úplne zastavila.

Hovorkyňa ministerstva dopravy Karolína Ducká v reakcii pre TASR uviedla, že SaS vnáša do odborných tém politiku a takto chce na seba upozorniť. Ministra dopravy chcú podľa jej slov odvolať za to, že "sa stavba na Višňovom nezabrzdí na dlhé roky a bude pokračovať v najkratšom možnom čase, vďaka čomu zachránime peniaze z eurofondov, navyše sa postaral aj o to, aby tu znova nevznikol problém s nevyplatenými živnostníkmi a subdodávateľmi". Dodala, že je zarážajúce, keď proti tomu protestuje strana, ktorá "je podľa vlastných slov na strane podnikateľov".