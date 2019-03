Žilina by uvítala nového investora: Sme závislí od mesta

Podľa súčasného predsedu predstavenstva hokejového tímu MsHK DOXXbet Žilina Petra Durmisa by klubu pomohla zmena majiteľa.

V praxi to znamená, že mesto Žilina by ho predalo súkromnému investorovi. "Sme len na začiatku rokovaní. Najprv musí mesto vyhlásiť verejnú súťaž. Podľa dostupných informácií však záujemcovia existujú,“ povedal Durmis podľa denníka Šport. Žilinskí "vlci" v tipsportligovej sezóne 2018/2019 obsadili v základnej časti poslednú 12. priečku a v baráži prehrali s Duklou Michalovce, v nasledujúcom ročníku ich teda čakajú prvoligové boje.

Durmis verí, že žilinský hokej napriek vypadnutiu do nižšej súťaže totálne neupadne. "Dúfam, že do takého stavu nedospejeme. Pravdou však je, že sme závislí od mesta, či už hráme extraligu alebo prvú ligu. Ak si niekto myslí, že na nižšiu súťaž netreba peniaze, je na omyle. Pokúsime sa pomôcť mestu Žilina nájsť investora, ktorý by kúpil klub alebo jeho značnú časť. To by bolo správne rozhodnutie. Už len dva kluby fungujú ako mestské. My a Liptovský Mikuláš, čo nevidím ako správny model,“ podotkol Durmis. Žilina sa s najvyššou slovenskou hokejovou súťažou rozlúčila po osemnástich rokoch.

"Smutné na tom je, že klub je momentálne stabilizovaný bez dlhov voči hráčom a dodávateľom, ale bude hrať len prvú ligu. Záchrana nás mrzí, vzhľadom na stabilizovanú finančnú situáciu by sa nám v novom ročníku pracovalo oveľa ľahšie," dodal Durmis pre Šport.