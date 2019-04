Zlatica Švajdová-Puškárová o práci aj o rodine: Nechcela som zostarnúť osamelá

Spolu s manželom Patrikom Švajdom (46) tvoria moderátorské duo Televíznych novín na Markíze. Spoločne vychovávajú synčekov Leonarda (9) a Adamka (1,5), ktorým sa venujú každú voľnú chvíľu.

Zlatica pre Nový Čas Nedeľa odhalila zákulisie svojho nového biznisu aj pocity z prezidentských volieb.

V médiách pôsobíte takmer dvadsať rokov. V poslednom čase ste sa akosi z povedomia stiahli. Prečo?

Prežívam najkrajšie životné obdobie a do sýtosti si ho vychutnávam. Materstvo mi zmenilo životný režim. Nie som paňou vlastného času ako, keď som bola slobodná a bezdetná. Adamko je ešte veľmi malý, takže sa navzájom intenzívne potrebujeme. Markíza mi však vytvára skvelé pracovné zázemie, takže môžem moderovať Televízne noviny aj mimoriadne relácie. Každú nedeľu som 13 rokov moderovala politickú reláciu a s vášňou robila aj politickú reportérku. Naplno som okúsila slávu, nikdy som však nechcela zostarnúť síce s rôznymi oceneniami na poličke, ale osamelá a bez detí. Teraz doslova naháňam čas a veci, ktoré vyhodnotím ako nepodstatné, odsúvam.

Okrem práce v televízii ste prednedávnom rozbehli workshopy, na ktorých sa venujete biznisu na sociálnych sieťach. Ak sa nemýlim, tak pritom vy sama sa takémuto biznisu na instagrame nevenujete. Prečo ste teda do toho šli?

Študovala som žurnalistiku a dlhodobo sa venujem aj komunikácii a stratégii v televízii aj v nových médiách. Oslovila som na spoluprácu jednu z najlepších odborníčok na funkcionalitu sociálnych sietí Tamaru Gončárovú a spolu sme vytvorili vzdelávací workshop Instabiznis. Ja koučujem komunikáciu a prezentáciu, ona stratégie na sociálnych sieťach. Sama som prekvapená, aký je o náš workshop veľký záujem.

Máme za sebou prezidentské voľby. Aké sú vaše pocity a dojmy?

Moderovala som už štvrté prezidentské voľby a stále ma ich atmosféra dokáže strhnúť. Pamätám si, ako sa uzákonila priama voľba prezidenta a následne prišli všetky zaujímavé súboje. V priamom prenose som videla vzostupy aj pády, reakcie mocných aj sklamanie porazených. Veľakrát sa veci zdali jasné a nakoniec boli úplne iné. Taká je politika, a tak to bolo aj v týchto voľbách. Podľa mňa neboli natoľko vyostrené, ako boli súboje Vladimíra Mečiara a Ivana Gašparoviča, ale aj Roberta Fica a Andreja Kisku.

Ako sa pripravujete na vysielanie špeciálnych relácií k voľbám?

Intenzívne sa o politiku zaujímam 20 rokov a v hlave tak nosím veľmi slušný archív... Sledujem politické dianie, v Televíznych novinách informujem o všetkých kľúčových udalostiach. Roky ma teda vycvičili, čo sú dôležité informácie a čo je nepodstatná informačná vata.

Áno, je náročné skĺbiť prácu a rodinu, ale všetci rodičia sa usilujú zvládnuť to čo najlepšie. Novinárčina vyžaduje sústredenie, nasadenie a dušu človeka.

Váš starší synček Leo je vášnivým hokejistom. Hoci Adamko je ešte maličký, taktiež ho budete viesť k nejakému športu?

Nemám zakódované, že moji synovia majú byť vrcholoví športovci, robíme iba to, čo nás baví. Leo je športovec telom, dušou aj hlavou! Dokonale ovláda všetky herné kombinácie, o športe má taký prehľad, že mi úplne postačí jeho celodenný sumár. Navyše je veľmi vtipný v komentovaní zápasov, tak uvidíme, kam nás život nasmeruje.

Zvažovali ste niekedy možnosť, že by ste sa presťahovali z bytu do domu neďaleko Bratislavy?

Máme dom na dedine aj v horách, kde si vieme dokonale oddýchnuť. V Bratislave trávime pracovný týždeň a až na víkend odchádzame do iného pokojného sveta.

Ak máte čas len a len pre seba, ako ho najčastejšie využívate?

Priznám sa, že čas pre seba nemám, ale našťastie mi ani nechýba. Ak by som chcela do svojho diára zaradiť také chvíľky, môj deň by musel byť oveľa dlhší.