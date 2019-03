Pellegrini považuje vstup Slovenska do NATO za strategické rozhodnutie

Vstup Slovenskej republiky do NATO považuje predseda vlády SR Peter Pellegrini (Smer-SD) za strategické rozhodnutie, ktoré krajine prinieslo najvyššie bezpečnostné garancie, aké medzinárodné spoločenstvo môže ponúknuť. Pri príležitosti 15. výročia vstupu Slovenska do NATO to uviedol premiér na svojom profile na sociálnej sieti.

"Dnes je to presne 15 rokov, čo Slovensko vstúpilo do Severoatlantickej aliancie. Začiatkom marca sme si toto výročie pripomenuli spoločne aj s premiérmi V4 v Poľsku," poznamenal premiér. Doplnil, že ochrana Slovenska je prioritou. "Sme malá krajina, ale ak by sme zostali osamote, nestaneme sa mostom, ale veľmi ľahkou korisťou," dodal. NATO je medzivládna obranná organizácia, založená 4. apríla 1949 podpisom takzvanej Washingtonskej zmluvy. Združuje 29 štátov, okrem európskych spojencov aj USA, Kanadu či Turecko.