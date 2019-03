Znepokojujúce zistenie: Jeden zo slovenských bitúnkov mal byť ochotný kúpiť chorú kravu

Jeden zo schválených slovenských bitúnkov by bol až do januára tohto roka ochotný odkúpiť chorú a ležiacu kravu liečenú antibiotikami. Informujú o tom Hospodárske noviny (HN) s tým, že bitúnok mal problémy aj v Českej republike.

Na praktiky bitúnku Joko-JP Šaštín-Stráže upozornilo viacero zdrojov, ktoré sa zhodli na tom, že praktiky podobné tým v Poľsku sa majú diať aj na Slovensku.

Tento bitúnok bol podľa HN do januára ochotný odkúpiť chorú kravu. Potvrdiť im to mali samotní majitelia, keď im redaktori novín anonymne volali s takouto ponukou. "Veľmi radi, ale už sa nedá, máme tu doktorov Vtedy sa dalo, teraz sa nedá," uviedla majiteľka Jana Poláková. "To, čo bolo voľakedy, to už všetko skončilo. Už sa bojím. Od toho januára už nedošla žiadna taká krava na bitúnok. Od januára sú také zákony, že všetci zabíjame so strachom," reagoval jej manžel Oto Polák. Keď ich však noviny približne po dvoch týždňoch kontaktovali oficiálne, svoje tvrdenia popreli.

Šaštínsky bitúnok spadá pod Regionálnu veterinárnu a potravinovú správu v Senici. Jej riaditeľ Alojz Žúrek upozornil, že na bitúnku je a vždy bol určený stály veterinárny dozor v počte dvaja úradní veterinárni lekári, ktorí v pracovnom čase kontrolovali prísun zvierat určených na jatočné účely a vykonali klinické vyšetrenie zvierat. Podľa informácií HN však malo k usmrcovaniu chorých zvierat dochádzať pred príchodom veterinárov na bitúnok.

Šaštínsky bitúnok mal problémy aj v Českej republike, kam dodáva mäso. Väčšia časť mäsa v nelegálnej rozrábkarni v Prahe mala totiž pochádzať práve z tohto slovenského bitúnku. Časť z celkových vyše dvetisíc kilogramov dodaného mäsa navyše podľa českej veterinárnej správy vykazovala isté známky "závadnosti".