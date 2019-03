Matku vytočil lenivý manžel, jej pomsta je hitom internetu: Tvrdý trest za ležanie na gauči!

Osladila mu to! Ženu naštval manžel, ktorý si dovolili ležať celé doobedie na gauči.

Matke Karen Alpert odmietal manžel pomôcť s domácimi prácami, pričom ona nevedela, kde jej hlava stojí.

Tak jej skrsla v hlave myšlienka, že sa mu nejakým spôsobom pomstí. Poslala ho do obchodu s nákupným zoznamom, ktorý však neobsahoval klasické produkty bežne dostupné v každom obchode. Ona si vymyslela vlastné. "Môj mužíček ležal na gauči celé doobedie, zatiaľ čo ja som mala na starosti tooooľko vecí, takže som sa akurát dobre vytočila a poslala ho do obchodu s potravinami. So špeciálnym nákupným zoznamom," napísala na Facebooku k fotke zoznamu, ktorý sa stal virálnym.

Ľudí na internete pobavili produkty, ktoré zoznam tvorili a ktoré si žena vymyslela: 3-percentné mlieko, jahody bez semien, hummus bez tuku, extra diétnu kolu, mäknúci syr či prírodné koláčiky pop tarts.

Takúto pomstu mnoho ľudí označilo za geniálnu, niektoré ženy ju dokonca plánujú samy vyskúšať. Virálny zoznam však komentoval aj pracovník obchodu: "Posielate mužov s takýmito požiadavkami a oni potom otravujú mňa. Takže vďaka."