Príde Šufliarsky pre 430 esemesiek o funkciu? Ako sa postupne priznával ku Kočnerovi!

Už sa na to nevládal pozerať! Líder Obyčajných ľudí Igor Matovič (45) zverejnil časť komunikácie medzi Mariánom Kočnerom (55) a námestníkom Generálnej prokuratúry Petrom Šufliarskym (47).

Spolu malo ísť až o 430 textových správ. Šufliarsky napriek zverejneným esemeskám, ktoré vyznievajú viac ako priateľsky, tvrdí, že s kontroverzným podnikateľom bližší kontakt nemal a odstúpiť zatiaľ nemieni. Odvolá ho rada prokurátorov alebo si udrží svoju stoličku?

Námestník generálneho prokurátora Peter Šufliarsky si podľa lídra OĽaNO Igora Matoviča vymenil s Marianom Kočnerom v roku 2017 za pol roka 430 esemesiek. Matoviča dostal do varu fakt, že generálny prokurátor Jaromír Čižnár otáľa s odvolaním svojho podriadeného, a to aj napriek tomu, že viedol čulú komunikáciu s človekom, ktorý je obvinený z vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice.

„Verejný záujem stojí nad ochranou súkromia - ľudia si zaslúžia vedieť, aká škodná je hlavou dozoru zákonnosti trestných konaní na Slovensku,“ argumentoval Matovič. Komunikáciu sa rozhodol zverejniť, hoci dostával už v stredu večer správy, aby to nerobil.

Píše sa v nich: „Nerob to, existuje nahrávka tvojho rozhovoru s Kočnerom, pochová ťa to,“ citoval Matovič, ktorý priznal jedno stretnutie s Kočnerom v roku 2010 s tým, že podnikateľ mu oznámil, že Richard Sulík si mal vybavovať u vtedajšieho generálneho prokurátora Dobroslava Trnku jeho trestné stíhanie.

Najprv kamarát, potom obeť

Šufliarsky krátko po ohavnej vražde novinára ani nepípol, že by sa s Marianom Kočnerom poznal. Naopak, verejnosť ho vnímala ako človeka, ktorý mal byť potenciálnou obeťou podnikateľa. Šťavnaté esemesky, ktoré si mali vymieňať od januára do júla 2017, majú dokazovať aj osobné 2-hodinové stretnutie. Podľa Matoviča ich vzťah bol bližší, ako sa Šufliarsky snaží dokázať, hoci od začiatku to popiera.

„Vždy bola komunikácia iniciovaná osobou M. K., moje odpovede boli prejavom mojej slušnosti a profesionality,“ vysvetľoval na brífingu prokurátor s tým, že s Kočnerom nemal žiadny priateľský ani finančný vzťah a esemesky sám zverejní. Obáva sa však, že uverejnenie môže sťažiť vyšetrovanie prípravy jeho vraždy. „Politici, ktorí disponujú touto komunikáciou, ju nemajú legálne,“ zdôraznil.

Skončí?

Z prokuratúry už na vlastnú žiadosť odišiel René Vanek, ktorý sa priznal ku komunikácii s obvinenou Alenou Zsuzsovou. Ako sa zdá, Šufliarsky sa zatiaľ na takýto krok nechystá a jeho nadriadený Jaromír Čižnár zatiaľ nedal definitívny verdikt.

„Dozorový prokurátor Úradu Špeciálnej prokuratúry verifikuje prostredníctvom šéfa vyšetrovacieho tímu, či komunikácia, ktorá sa nachádza v spise, je kompletná. Následne generálny prokurátor rozhodne,“ uviedla Predajňová.

Možno ťahal informácie od Kočnera

Ján Baránek, politológ Otvoriť galériu Ján Baránek Zdroj: anc

Zo siedmich esemesiek sa nedá usúdiť, či je to pre Šufliarskeho diskvalifikujúce a či to ustojí. Ak sú toto tie najzaujímavejšie, tak to nie je nič moc. Ak Šufliarsky na druhej strane sľúbil, že správy s Kočnerom zverejní, tak to môže znamenať, že je naozaj presvedčený, že v nich nič sporné a závadové nie je.

Kočner sa pohyboval v takých sférach, že bolo ťažké sa s ním nestretnúť, resp. nedostať do rozhovoru, preto je dôležité skúmať obsah ich rozhovorov a kvantitu. Môže sa však pokojne ukázať, že prokurátor Šufliarsky ťahal informácie od Kočnera a opačným smerom žiadne informácie nešli.