Muž denne vypil 6 energeťákov: Uvidíte, čo mu urobili s jazykom, v živote si ich už nekúpite

Energetické nápoje mnoho ľudí používa ako zbraň v boji s únavou. Ich zloženie však obsahuje látky, ktoré môžu vášmu telu viac ublížiť ako pomôcť.

Svoje o tom vie aj istý Dan Royals z Austrálie, ktorý na sociálnu sieť zavesil fotku svojho jazyka. Ako píše stránka Foxnews, povrch orgánu v ústnej dutine mal vyslovene rozožraný. "Predtým, ako sa to objavilo, som pil minimálne 5-6 energeťákov denne (ako učiteľ som potreboval energiu). Keď som prišiel k doktorovi, bol som v šoku," napísal k fotke Dan. Dodal tiež, že je aj fajčiar, no to podľa doktorov nemalo na stav jeho jazyka vplyv.

Bloke’s tongue DESTROYED by energy drink habit https://t.co/IXJGhXt4an pic.twitter.com/fkOTShSOUC — Daily Star (@Daily_Star) 28. marca 2019

"Boli to chemikálie, ktoré sú v tých nápojoch. Ak je niekto na ich pití závislý, mal by sa zamyslieť skôr, ako bude neskoro," povedal médiám. Pripomenul, že si pravidelne čistí zuby aj povrch jazyka, preto nerozumie tomu, ako sa mohli látky na jeho jazyku udržať." Experti často varujú, že energetické nápoje obsahujú mnoho škodlivých látok, ako sú kofeín, taurin a rôzne ďalšie výťažky z rastlín.