Róbertovi vtrhli do bytu kukláči, z tej paniky sa spamätáva doteraz: Na priateľku s bábom mali mieriť samopalom!

Budíček ako z akčného filmu! Idylické spolunažívanie Róberta (30) a jeho priateľky Barbary narušil prepad komanda. V stredu krátko po 6.00 hod. mladému páriku vtrhli do bytu kukláči NAKA z dôvodu razie týkajúcej sa daňových podvodov.

Elitní policajti mali pravdepodobne hľadať spoločníka majiteľa bytu, ktorý má práve v mieste bydliska mladých rodičov uvedenú adresu firmy. Kukláči dvojicu okamžite spacifikovali bez toho, aby si overili ich totožnosť. Že niečo nie je v poriadku, zistili až po tom, ako zbadali v postieľke bábätko. Nový Čas zisťoval, akú bude mať prípad dohru.

Namiesto rannej kávy mali pri hlave samopal. Mladá rodina prežila minúty hrôzy ako z akčného filmu. „Bola som hore už skôr, pretože som kŕmila malú. Keď búchali na dvere, išla som otvoriť,“ opísala stredajšie ráno Barbara. S tým, že jej do bytu vtrhne komando kukláčov, mladá žena nerátala ani v tom najhoršom sne. Muži zákona mali pravdepodobne hľadať spoločníka majiteľa bytu.

„Vtrhli k nám a položili nás na zem. Až po chvíli zistili, že sa pomýlili,“ hnevá sa Róbert a dodáva, že mal strach najmä o priateľku a trojmesačnú dcérku. „Keď zbadali, že v izbe máme dieťa, dovolili mi vziať malú na ruky,“ priznala jeho priateľka. Mladý otecko však cíti krivdu a so strohým ospravedlnením polície sa neuspokojil.

Na policajnom prezídiu, kam zašiel po vysvetlenie incidentu, ho však čakala studená sprcha. Oznámili mu, že takéto omyly sa stávajú. „Priateľka bola vystrašená a triasla sa ešte dve hodiny. Jediné šťastie je, že dcérka ešte nič nevnímala,“ povedal Róbert, ktorý dodal, že chýbajúci deň v práci mu nikto nenahradí. Na situáciu sa rozhodli reagovať aj muži zákona.

„Niekoľko hodín pred akciou sa vykonali úkony, uistenie, že podozrivý nezmenil bydlisko. Keďže išlo o ozbrojenú osobu, bol nasadený aj pohotovostný policajný útvar,“ informoval hovorca Prezídia Policajného zboru Michal Slivka. Zároveň poprel, že by mladý pár bol položený na zem. Policajti postupovali štandardným spôsobom ako v iných prípadoch.

Žiadna satisfakcia?

Róbert Bános, advokát

Domovú prehliadku podpisuje sudca. Polícia na ňu má nárok a má presne špecifikovaný bytový priestor, do ktorého môže ísť. Ak vošli do správneho bytu, ale boli tam iné osoby, ktoré spútali, tak je to v poriadku. V tomto prípade nie je šanca na satisfakciu.