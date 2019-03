Taliansky podnikateľ Diego Roda na súde v Humennom: 15 rokov basy za spreneveru traktora?

Je v problémoch. Taliansky veľkopodnikateľ Diego Roda (63), ktorý sa preslávil okrem iného tým, že mal v obývačke zaparkované ferrari a je svokrom Antonina Vadalu, sa vo štvrtok postavil pred humenský súd.

Obžalovali ho zo sprenevery traktora a tiež z toho, že úmyselne spôsobil úpadok právnickej osoby, aby nemusel platiť dlhy. Hrozí mu až 15 rokov za mrežami.

Rodu sprevádzali do súdnej miestnosti dvaja advokáti. „Som nevinný,“ konštatoval na súde. „Obžalovaný si prisvojil a naďalej používal traktor, pričom patril inej spoločnosti, a nezaplatil zaň kúpnu cenu. Používal ho až do januára 2017, keď ho zaistili. Spôsobil tak škodu 159-tisíc €,“ vyhlásil prokurátor, ktorý objasnil aj druhý skutok, z ktorého Rodu obžalovali. V ňom ide o to, že podľa prokurátora popresúval 1,6 milióna €.

„V roku 2015 a 2016 poskytol ako konateľ spoločnosti Cober viacero nedoložených finančných presunov medzi spriaznenými osobami označených ako pôžičky. Následne ich spriaznené osoby uznali ako dlh. Odpredal 25 % spoločnosti Cober svojej dcére Daniele Valentine za podhodnotenú cenu. Odstránil tak časť majetku a spôsobil úpadok spoločnosti. Tým zmaril uspokojenie veriteľov vo výške najmenej 100-tisíc €,“ doplnil prokurátor.

Roda sa pokúšal vysvetľovať, že traktor mal zaplatiť z lízingu, ten mu však neposkytli. Keď si jeho majitelia poň prišli, nevedeli sa k nemu dostať. Bol uzamknutý v Sobranciach. „Nemohol som im ho vydať, lebo spoločnosť už vtedy bola v úpadku a nebolo zrejmé, ktorému veriteľovi by mal pripadnúť,“ bránil sa Talian.

Svedok zo spoločnosti, ktorá traktor predávala, potvrdil, že Roda prisľúbil vyplatiť traktor najskôr z eurofondov, tie sa mu však už nepodarilo získať, a potom z lízingu. „Pokiaľ dobre viem, tak chcel lízingom prefinancovať v jednom balíku traktor aj ferrari,“ poznamenal. Roda otázky Nového Času, prečo podľa neho stojí pred súdom, keď je nevinný, a ako sa má jeho zať Vadala, ignoroval. Súd bol odročený.