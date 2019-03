V obci Žihárec mali už problémov so záchrankami plné zuby: Za vlastnú sanitku dali 61-tisíc eur!

Dobrý nápad. Problém so záchrankami v okrese Šaľa vyriešili v Žihárci po svojom.

Sanitku, ktorú kúpili z obecného rozpočtu, vybavia aj zariadením prvej pomoci, a tak aspoň čiastočne bude môcť suplovať záchranku. Obyvatelia si nevedia počin dediny s vyše 1 600 obyvateľmi vynachváliť, do prevádzky ju plánujú dať už na budúci týždeň.

Na problémy záchraniek v okrese Šaľa sa obyvatelia často sťažujú. V meste zrušili nemocnicu, a tak je dojazd do vzdialenejších miest dlhší. Záchranári sa bránia tým, že sanitky sú často zneužívané a ľudia ich volajú aj k banálnym prípadom. V Žihárci zobrali veci do vlastných rúk a kúpili si sanitku.

„Prvotným zámerom bolo mať ju na prevoz pacientov, ale neskôr sme sa rozhodli, že ju budeme využívať aj na poskytnutie prvej pomoci,“ vysvetľuje starosta Alajos Baranyay (63). Vozidlo má prevádzkovať OZ Nie si v tom sám, ktoré dobrovoľníci založili.

„Máme objednanú techniku zo záchrannej zdravotnej služby, bude obsahovať aj defibrilátor a EKG. Vodiči majú kurz na vedenie sanitky. „Všetko sú to zdravotníci so špecializáciou z urgentu alebo záchranári, ktorí to budú robiť zadarmo, popri práci,“ vysvetľuje miestny poslanec a tiež budúci šofér sanitky Gabriel Tóth (36). Dodal, že na prevádzku si chcú zarobiť dozorom na akciách a podujatiach.

Sanitku zaplatila obec z rozpočtu. „Dali sme za ňu 8-tisíc €, ešte je objednané zariadenie v sume 53-tisíc € a uniformy,“ uzavrel starosta.

Technické parametre

- Vyrobená: v Nemecku

- Rok výroby: 2009

- Najazdené: 200 000 km

- Cena: 8 000 €

Obyvateia si to pochvaľujú

Dedinčanom padol kameň zo srdca. „Moja babka má problém s riedkou krvou a porezala si nohu. Všade striekala krv. Záchranka prišla o hodinu a ešte nám aj povedali, načo sme ich k takému niečomu volali,“ hovorí o negatívnej skúsenosti so sanitkami Csaba Mikula (42) a pokračuje: „Teraz to bude iné, máme vlastné vozidlo.“ Investíciu si pochvaľujú aj starší. „Je to výborný pocit, že máme v dedine záchranku. Doprava do nemocnice už ani nemôže byť rýchlejšia,“ hovorí dôchodca Jozef Novák (71).