Vajdová začala v 7. mesiaci tehotenstva opäť zarábať: Dohnali ju do práce finančné suchoty?!

Vrhla sa do roboty! Herečka Petra Vajdová (33), ktorá o dva mesiace porodí svoje prvé dieťa, sa vrátila do pracovného kolotoča.

Po tom, čo sa vytratila z televíznych obrazoviek a stiahla sa do úzadia, uprednostnila pred sľubne rozbehnutou umeleckou kariérou súkromný život. Vlani v decembri sa tajne vydala za českého kamionistu Martina Hrnčiříka (43), ktorý sa o Petru dosiaľ staral. Teraz sa však zdá, že je všetko inak. Podľa informácií Nového Času mala herečka ukončiť PN a nabehnúť do práce. Čo Vajdovú donútilo vrátiť sa v siedmom mesiaci tehotenstva späť do roboty?

Vajdová patrila dlhé roky k úspešným slovenským herečkám. Objavovala sa v mnohých markizáckych projektoch, bola členkou Slovenského národného divadla a svoj hlas prepožičala viacerým zahraničným filmovým hviezdam. Petra si však za posledný rok a pol prešla náročným obdobím. Od jesene 2017, keď po alkoholickej eskapáde skratovo dala výpoveď z divadla esemeskou a spôsobila hurhaj okolo účinkovania v markizáckej šou Let’s Dance, sa pracovne odmlčala.

Hoci viackrát avizovala návrat na divadelné dosky, nikdy sa to neskončilo happy endom. Petra neustále predlžovala svoju PN, keďže v súkromí prežívala šťastie. Vlani sa vydala za českého kamionistu Martina, ktorého spoznala na liečení v Česku, a manželia sa už na prelome mája a júna stanú rodičmi malého chlapčeka. Dvojica sa dokonca usadila neďaleko Bratislavy v luxusnom prenajatom dvojposchodovom dome, kde má k dispozícii dva tenisové kurty a priamo pod oknami aj bazén.

Na Slovensku si Vajdovej manžel našiel prácu, keď začal pracovať pre kamiónovú dopravu. „Hneď po príchode na Slovensko som si našiel prácu, pretože som chlap, ktorý sa chce postarať o svoju rodinu,“ povedal nám pred časom Hrnčiřík. Zdá sa však, že stovky eur, ktoré Martin mesačne zarobil, páru nestačili. Podľa informácií Nového Času Petra sa vrátila do práce. „Vajdová v januári ukončila svoju PN a nastúpila späť do Slovenského národného divadla,“ prezradil zdroj Nového Času.

Prečo začala pracovať?

Hoci dala Petra výpoveď zo Slovenského národného divadla esemeskou, stále bola ich zamestnankyňou. Dôkazom je fakt, že Vajdovej meno už svieti v programe v predstaveniach, v ktorých v minulosti hrala. Podľa informácií Nového Času by sme herečku mali na doskách opäť možnosť vidieť už o pár dní. Okrem toho sa Vajdová pred pár dňami ukázala aj v jednom z dabingových štúdií.

uviedol zdroj z jej okolia. Petra sa na pľaci dokonca stretla s kolegom Dušanom Cinkotom, ktorý bol jej výkonom nadšený: „Peťka bola vynikajúca. Veľmi dobre sa mi s ňou spolupracovalo.“

Je teda zrejmé, že rodinný rozpočet sa vďaka Petrinmu návratu do pracovného kolotoča navýšil, keďže mesačne musí rodina okrem bežných výdavkov splácať aj hypotéku na byt v bratislavskom Starom Meste či platiť prenájom luxusnej vilky. Keďže do príchodu bábätka na svet zostávajú už len dva mesiace, musia manželia myslieť aj na detskú výbavičku. Nový Čas oslovil aj samotnú Petru, no do uzávierky neodpovedala na naše otázky.