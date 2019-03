Kráľ samby Nekonečný († 52) býval celý život v podnájmoch: Pred smrťou dostal tvrdú správu

Mal sa pobaliť a ísť preč! Český spevák Dan Nekonečný († 52) zomrel.

Po troch dňoch ho majiteľ domu, kde býval, našiel mŕtveho v kúpeľni. Teraz však vyšli najavo nové informácie, že šoumen sa musel obzerať po novom bývaní. Z domu, kde žil dlhé roky v podnájme, totiž dostal od majiteľa výpoveď.

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

Nekonečný bol neprehliadnuteľným živlom. Mimo pódií a divokých večierkov však vyhľadával pokoj a prírodu. Dlhé roky žil v pražskej mestskej časti Řeporyje, no v posledných mesiacoch si hľadal novú adresu. Majiteľ domu, ktorý Nekonečného našiel v utorok mŕtveho v kúpeľni, chcel totiž nehnuteľnosť predať.

„S manželom o tom vieme, Dan sa nám zdôveril,“ potvrdila denníku Blesk česká speváčka Eva Pilarová. Extravagantný zabávač a líder kapely Šum svistu žil predtým v pražskom Smíchove a často chodil k rybníčku, kde, ako dávnejšie prezradil, sa rád kúpal. Devätnásť rokov žil český kráľ samby s priateľkou Zuzanou Kardovou, ktorá si po rozchode našla iné bývanie.

„Myslela som si, že nám to nejde a nepôjde. Ľutujem, že som sa od neho odsťahovala. Keby som tam bola, tak by sa mu to nestalo,“ vyjadrila sa pre expres.cz Nekonečného bývalá priateľka, ktorá dodala, že Dan nikdy nemal žiadne nehnuteľnosti a býval v podnájme.

„Všetko, čo zarobil, minul na cestovanie. Veľa doň investoval,“ vysvetlila Kardová, ktorá si myslí, že Danovi zlyhalo srdce a išlo o infarkt. „Ležal vo vani, ale ako sa do nej dostal, či to bol infarkt pri kúpeli, alebo to bolo inak, to zatiaľ nevieme,“ povedal Blesku jeden z hudobníkových susedov. Podozrenia o infarkte sa vo štvrtok večer potvrdili.