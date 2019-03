Najsmutnejší milionár na svete? Francúzsky boháč musí zbúrať svoj zámok za 57 miliónov eur!

Prišiel na boháča mráz! Patrick Diter si postavil vo Francúzsku zámok bez toho, aby mal povolenie.

To, že obišiel zákon, by možno nikto nezistil, keby na seba nepútal pozornosť. Neustále rušil susedov divokými párty s hlasnou hudbou a dal si urobiť asfaltovú cestu cez chránený les. Susedia ho preto dali na súd, ktorý po 14 rokoch vyhrali.

Manželský pár Caroline a Stephen Buttovci si nažívali vo svojom dome spokojne až dovtedy, kým si vedľa nich nepostavil zámok milionár Patrick Diter. V záhrade si umiestnil 132 reproduktorov, cez ktoré neustále vyhrávala hudba, ktorá pár rušila. „Niekedy hrala hudba tak nahlas, že sme nemohli sedieť na terase. Nemohli sme ani spať, pretože si organizoval párty, ktoré trvali do piatej ráno,“ sťažuje sa pár.

Susedia sa rozhodli, že musia konať. Okrem toho neboli jediní, ktorých Diter svojím spôsobom života vyrušoval. V roku 2005 ho dali na súd, ktorého rozsudok padol až teraz. Na spravodlivosť tak čakali dlhých 14 rokov. „Všetci dobre vieme, akí drahí sú právnici,“ povedala Caroline, ktorá narážala na to, že za súdne naťahovačky zaplatili s manželom tisícky eur.

Proti rozhodnutiu sa odvolal

Súd rozhodol, že milionár musí zámok v hodnote 57 miliónov zbúrať. Susedia sa však stále boja. Diter sa totiž odvolal na najvyšší súd, od ktorého žiada zrušenie rozhodnutia. „Bol to dlhý súboj a stále sa nekončí,“ sťažuje sa Caroline, ktorá však naďalej dúfa v dobrý koniec.

Na otázku, prečo svoj dom jednoducho nepredali a neodsťahovali sa od hlučného boháča niekde inde, majú jasnú odpoveď. „Mohli sme odísť, mali sme na to peniaze, ale je to náš domov. Žijeme v ňom, naše deti ho využívajú a neustále máme návštevy. Je to naše dedičstvo a nechceme sa ho vzdať,“ vyhlásil Stephen.

Zámok