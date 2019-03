Letecká spoločnosť sa dostala do bankrotu: Zrušené lety a tisícky pasažierov v problémoch

Islandská letecká spoločnosť Wow Air zastavila svoje lety, v dôsledku čoho na letiskách zostali tisíce pasažierov.

Do bankrotu sa dostala po šiestich mesiacoch turbulentných vyjednávaní o jej predaji najprv hlavnému konkurentovi, islandskému národnému leteckému prepravcovi Icelandair, a neskôr americkej firme Indigo Partners, ktorá prevádzkuje spoločnosť Wizz.



Firma Wow uviedla, že pasažieri, ktorí potrebujú cestovať, by si mali lety zarezervovať u iných spoločností. Wow Air dodala, že niektoré aerolínie možno ponúknu lety za nižšiu cenu, čiže za takzvané záchranné letenky, informoval portál bbc. com.



Dopravca Wow lietal z britských letísk Stansted a Gatwick. Uskutočňoval lety na krátkych aj diaľkových trasách, napríklad do Kodane a Alicante v Európe a do Washingtonu a Bostonu v USA. Firma vznikla v roku 2011 a vlani svojimi 11 lietadlami prepravila 3,5 mil. cestujúcich, dodal bbc.com.