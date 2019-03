Česká speváčka Absolonová priznala dramatickú hádku s partnerom: Šialene ma tým urazil!

Stačila veta a mali doma poriadne dusno.

Česká speváčka Monika Absolonová žije s hokejistom Tomášom Hornom. Párik, ktorý pôsobí veľmi idylicky, má spolu dvoch malých synov. Speváčka teraz pre magazín Sedmička prezradila, kvôli čomu mala s otcom svojich detí dramatickú hádku. ,,Veľmi ma naštval Tomáš, ktorý povedal, keď som včera urobila takú dobrú špenátovú polievku z vývaru, zo špenátu a smotany, že mu nechutí. Ma tak nas*al, že som ju vzala a vyliala viete kam. Úplne som bola urazená, takže teraz vôbec neviem, či chcem variť,“ prekvapivo odkryla súkromie Absolonová.

,,Je pravda, že to bolo prvýkrát za ten čas, čo sme spolu, čo mi povedal, že mu niečo nechutí. Mňa sa to šialene dotklo! Šialene! Viete, čo je sranda? Že mňa by sa menej dotklo, keby mi niekto povedal, že neviem spievať. Ale keď mi niekto povie, že mu nechutí niečo, čo som uvarila, tak to som úplne... Ja už špenátovú polievku nikdy robiť nebudem. Nech si ´políbí p*del!“ zastrájala sa podľa Sedmička stále dotknutá speváčka.