Stoch sa konečne dočkal Chelsea: Ako vidí šancu Slavie na postup?

Slovenský futbalový reprezentant Miroslav Stoch zo Slavie Praha si pri každom žrebe Európskej ligy želal za súpera FC Chelsea.

Fotogaléria 8 fotiek v galérii

Dočkal sa vo štvrťfinále, v ktorom si zverenci Jindřicha Trpišovského zmerajú sily s anglickým favoritom 11. a 18. apríla.

Dvadsaťdeväťročný krídelník pôsobil na Stamford Bridge v rokoch 2006 až 2010. Za A-tím nastúpil päťkrát z lavičky, poslednú sezónu ako kmeňový hráč "The Blues" prežil na hosťovaní v FC Twente, s ktorým získal holandský titul. "Spomienky tam sú, navyše som odmalička fanúšik Chelsea. Tentoraz však budem súper a snáď to dopadne dobre pre nás. Všetky veci sa spojili do jedného. Prial som si ich pri každom žrebe, konečne mi to vyšlo. Myslím si, že celé mužstvo sa tešilo, budú to veľké zápasy proti top tímu na svete," povedal Stoch na iDnes.tv.

Po remíze 2:2 v Španielsku zvíťazil český vicemajster v domácej odvete 4:3 po predĺžení: "Naše šance sú ako pred Sevillou, nie príliš veľké. V prvom zápase sme ich však vyrovnali na 50 na 50 a nakoniec sme postúpili."

Slavia dosiahla postupom medzi elitnú osmičku druhej najprestížnejšej európskej klubovej súťaže ďalší veľký úspech novej éry s čínskymi majiteľmi. O český titul v ročníku 2016/2017 sa ešte pričinil tréner Jaroslav Šilhavý. Práve po majstrovskej sezóne prišiel do klubu Stoch, Trpišovský zasadol na lavičku v decembri 2017 a súčasný kouč má podľa slovenského krídelníka veľkú zásluhu na momentálnej situácii. "Zošívaní" vedú domácu ligu s deväťbodovým náskokom pred Viktoriou Plzeň: "Je za tým tvrdá práca, plán trénera s asistentmi je úspešný. Stále sa zlepšujeme a myslím si, že sme na dobrej ceste. Tieto zápasy to dokazujú. Má svoju taktiku, chce hrať moderný futbal, ktorý si vyžaduje veľa behania a náročný štýl. Kým to začalo fungovať, nebolo to vždy ideálne. Postupom času sa to zlepšilo a prišli výsledky."

Slavia sa v prípade postupu cez FC Chelsea stretne s víťazom dvojzápasu medzi Benficou Lisabon a Eintrachtom Frankfurt. Ďalšie štvrťfinálové dvojice tvoria SSC Neapol - FC Arsenal a FC Villarreal - FC Valencia. Cesta za totálnym európskym úspechom je zahataná mnohými ťažkými protivníkmi, no Stoch dodal: