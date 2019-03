Andruskó a Szabó v NAKA: Po obvinení Mariana Kočnera v prípade vraždy sa musia zopakovať viaceré úkony

Do nitrianskej pobočky Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) vo štvrtok pred deviatou hodinou priviezli na výsluch Tomáša Szabóa a Zoltána Andruskóa, ktorí sú obvinení v prípade vraždy novinára Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej.

Pri ich vypočúvaní boli prítomní aj ich obhajcovia spolu s advokátmi ďalších obvinených. Výpovede oboch mužov si prišiel vypočuť aj Marek Para, obhajca Mariana Kočnera, ktorý si mal vraždu novinára objednať. Marian Kočner už voči uzneseniu o obvinení podal sťažnosť, podľa jeho advokáta ju však ešte nebolo možné riadne odôvodniť. "A to z toho dôvodu, že nám nebolo umožnené nahliadnuť do spisu. V tomto smere budeme žiadať prokurátora, aby preskúmal postup vyšetrovateľa, pretože máme dojem, že toto nám znemožňuje využiť všetky práva tak, aby sme mohli v celom rozsahu odôvodniť sťažnosť. Samozrejme, že môj klient sa cíti byť nevinný," uviedol Para.

V prípade vraždy Jána Kuciaka a jeho snúbenice boli donedávna obvinení štyria ľudia. Okrem Aleny Zsuzsová, ktorá mala za objednávku Kuciakovej vraždy zaplatiť, to je Tomáš Szabó, ktorý mal strieľať, Miroslav Marček, ktorý ho mal na miesto činu doviezť, a Zoltán Andruskó ako sprostredkovateľ. Potom ako bol 14. marca obvinený aj Marian Kočner, ktorý si mal vraždu novinára objednať, musia vyšetrovatelia viaceré úkony a výsluchy zopakovať.

"Je troška skoro predbiehať obhajobu, treba si počkať, aby som sa oboznámil so spisom a potom zaujal nejaké stanovisko. Budú sa musieť úkony opakovať a je, samozrejme, potom na obhajcoch, aby opäť prípadné zdržanie v konaní alebo niečo iné signalizovali a zaujali nejaké stanovisko. Keď už hovoríme aj o tom nevpustení mňa ako obhajcu do spisu, vzhľadom na štádium konania je to minimálne neštandardné," uviedol Para.

Pri výsluchu dvoch obvinených bol vo štvrtok aj obhajca Aleny Zsuzsovej Štefan Neszméry. Doterajší priebeh vyšetrovania však komentovať nechcel. "Určite sa teraz k tomu nebudem vyjadrovať, to by som mohol povedať informácie, ktoré by mohli byť použité. Pre mňa je výhodné, keď vy dávate informácie, lebo ja ich využijem neskôr pri obhajobe. V podstate sa opakujú tie isté úkony, to, čo už raz odznelo, teraz sa to počúva ešte raz, to je celé," povedal Neszméry novinárom pri odchode z NAKA.