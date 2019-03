Šokujúci detail o smrti Nekonečného († 52): Ležal mŕtvy vo vani

Ďalšie podrobnosti odhalené! Náhla smrť českého speváka Dana Nekonečného († 52) je poriadne záhadná.

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

Známeho českého šoumena a speváka Dana Nekonečného našli bez známok života v utorok v jeho prenajatom dome. Speváka objavili v kúpeľni. „Ležal vo vani, ale ako sa do nej dostal, či to bol infarkt počas kúpeľa, alebo to bolo inak, to zatiaľ nevieme,“ povedal pre denník Blesk jeden zo susedov.

K verzii náhleho zlyhania srdca sa prikláňa aj Nekonečného expartnerka Zuzana Kardová. „Podľa mňa a aj jeho sestry mu zlyhalo srdce. Často si sťažoval na bolesti a mával tie svoje infarktové záchvaty,“ povedala pre Extra.cz.

Mŕtve telo speváka našiel majiteľ prenajatého domu. Nekonečný bol v dome tri dni. Prečo nikomu tak dlho nechýbal? „On nikoho, kto by sa o neho staral, nemal. Bol v kontakte len so svojím manažérom, s ktorým si volali, len keď bola práca. Navyše nebolo na tom nič divné, keď niekomu nebral telefón. Taký on jednoducho bol,“ dodáva Kardová.