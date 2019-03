Slovák si na Facebooku podal cyklistov: Uvedomte si, že nie ste na Tour de France!

Aj vám hovorí z duše? Spôsoby cyklistov už idú mužovi krkom. Prekáža mu hlavne neohľaduplnosť, s ktorou sa na cestách stretáva.

Už nemôže mlčať! Vodič adresoval cyklistom na Priznaniach žien na Facebooku tvrdý odkaz.

"Prosím, uvedomte si, že na ceste nie ste sami. Naozaj je nutné chodiť v strede pruhu? Nie ste na Tour de France, že vám patrí celá cesta. Nehovorím, aby ste šli po kraji po štrku, ale aby ste sa dali čo najviac vpravo ako sa vám dá vzhľadom na čistotu vozovky, to by bolo od vás milé. Jazdiť doslova stredom vozovky, to je vrchol arogancie. Naozaj nie je príjemné (aj keď vaša jazda je z vášho pohľadu rýchla), keď auto za vami musí spomaliť zo 100-ky na 25-ku. Čo vám vtedy beží v hlave? „Auto sa uhne?" A prečo sa neuhnete vy?! Toto sa mi stáva pri vás naozaj bežne, v tých horších prípadoch idú v protismere autá a cyklistu nemožno ani obehnúť, keďže sa ani omylom neuhne, veď načo... Mali by ste si uvedomiť, že v prípade, ak sa niečo stane, vy ste tí, ktorí ťaháte za kratší koniec z hľadiska bezpečnosti. Prosím, uvedomte si to, keď nabudúce budete na cestách... A česť výnimkám!"