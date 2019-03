O čom si písali? Matovič zverejnil 7 SMS medzi Šufliarskym a Kočnerom

Prvý námestník generálneho prokurátora pre trestný úsek Peter Šufliarsky si v priebehu pol roka vymenil 430 SMS správ s už vtedy obvineným Marianom Kočnerom.

Na štvrtkovej tlačovej konferencii to oznámil líder OĽaNO Igor Matovič, ktorý sedem z nich aj zverejnil. Matovič sa k tomuto kroku uchýlil v presvedčení, že verejný záujem stojí nad ochranou súkromia a ľudia si zaslúžia vedieť, kto je hlavou dozoru zákonnosti trestných konaní na Slovensku. Zároveň avizoval, že časom bude zverejnená celá komunikácia.

Šufliarsky a Marian Kočner sa podľa čiastočného prepisu SMS správ z druhej polovice roku 2017 bavili o voľbách, pocitoch a spomínal sa aj ich dlhý vzájomný rozhovor v aute.

"Peter Šufliarsky: Ok. Porozmyslam a ozvem sa... to s tymi volbami ako myslis?

Marian Kočner: Poviem Ti osobne. Je to na dlhší rozbor.

Peter Šufliarsky: Uz tusim, ze ma zahrnies tolkymi info... ze budem mat hlavybol...

Marian Kočner: Nebudeš. Nejdem otvárať trezor. Chcem len pofilozofovať ako sa pre budúcnosť zbaviť pocitov dezilúzie, sklamania a bezmocnosti...

Peter Šufliarsky: Tak to som si vydychol...

Marian Kočner: V jednom 'Tvojom prípade' som už raz tieto pocity mal. Dodnes ma to trápi, že som Ťa lepšie nepočúval...Len som sa musel na vlastnej koži presvedčiť že pravdu si mal Ty.

Marian Kočner: Pamätáš si na náš dlhý rozhovor (cca 2 hod.) v aute?" uvádza sa v čiastočnom prepise.

Matovič je presvedčený, že Marian Kočner sa dostal za mreže nie vďaka, ale napriek vôli Šufliarskeho. "Objednávatelia vraždy Jána Kuciaka nie sú za mrežami vďaka Šufliarskemu a Jaromírovi Čižnárovi, ale napriek im," odkázal šéf OĽaNO a Čižnára vyzval, aby čím skôr Šufliarskeho odvolal, keďže o tejto komunikácii vie. "Šufliarsky je človek, ktorý buď koná nadprácu v prospech niekoho, alebo tak, že nakoniec ľudia podozriví z ťažkých zločinov sa vyhnú trestu. Zabezpečí chod dejín na prokuratúre tak, že sa nepostavia pred súd. Je to škodná na piedestáli prokuratúry," podčiarkol.

Šufliarsky podľa Matoviča kryl Mariana Kočnera až do momentu vraždy Kuciaka a Martiny Kušnírovej, kedy cúvol. A keď to Marian Kočner zistil, mal si v júni 2018 objednať Šufliarskeho vraždu z pomsty, vraví Matovič.

Opozičný poslanec pripúšťa, že to bol možno jeden z jeho posledných brífingov v politike. "Včera večer som dostal tri SMS, ktoré ma dosť výrazne vyzývali k tomu, aby som komunikáciu medzi Šufliarskym a Marianom Kočnerom nezverejňoval. Píše sa v nich: Nerob to, existuje nahrávka tvojho rozhovoru s Kočnerom, pochová ťa to," citoval Matovič, ktorý z organizovania týchto správ podozrieva práve Šufliarskeho.

Politik priznal, že sa s ním stretol v roku 2010, keď mu Marian Kočner zavolal, že má pre neho dôležitú informáciu o tom, čo naňho pripravuje Richard Sulík (SaS). "Vtedy som o ňom veľa nevedel. Stretli sme sa, o Sulíkovi mi hovoril, že si vybavoval u vtedajšieho generálneho prokurátora Dobroslava Trnku trestné stíhanie voči mne. Ja som sa poďakoval, o čom ďalej sme sa bavili, sám neviem. Ak to majú, nech to zverejnia. Moji voliči vyrieknu ortieľ," dodal Matovič.

Generálny prokurátor SR Jaromír Čižnár vo štvrtok odkázal, že sa zaoberá komunikáciou svojho prvého námestníka Petra Šufliarskeho a obvineného Mariana Kočnera Informovala o tom hovorkyňa Generálnej prokuratúry Andrea Predajňová. S dozorovým prokurátorom Úradu špeciálnej prokuratúry sa podľa jej slov Čižnár stretol v stredu (27. 3.), stretnutie pokračuje aj vo štvrtok. "Dozorový prokurátor ÚŠP verifikuje prostredníctvom šéfa vyšetrovacieho tímu, či komunikácia, ktorá sa nachádza v spise, je kompletná. Následne generálny prokurátor rozhodne. Teda nie je pravdou, že sa vecou nezaoberá," uviedla Predajňová.

Samotný Šufliarsky ku komunikácii s Marianom Kočnerom 20. marca povedal, že jeho vzťah k nemu nikdy nebol priateľský, nepriateľský, príbuzenský, finančný, či majetkový. Komunikácia bola podľa Šufliarskeho vždy iniciovaná Marianom Kočnerom, pričom z jeho strany išlo o slušnú reakciu. "Predmetom komunikácie neboli žiadne trestné veci," zdôraznil námestník. Na aktuálne zverejnenie komunikácie bude reagovať ešte dopoludnia.