Matovič o správach Kočnera a námestníka generálneho prokurátora Šufliarskeho: Za pol roka si napísali 430 SMS

Poslanec a šéf OĽaNO Igor Matovič zverejnil časť esemesiek, ktoré si mali medzi sebou vymieňať Peter Šufliarsky a Marian Kočner.

Námestník generálneho prokurátora Peter Šufliarsky a podnikateľ obvinený z objednávky vraždy Jána Kuciaka († 27) a Martiny Kušnírovej († 27) Marian Kočner si mali medzi sebou vymieňať SMS správy. Šufliarsky v minulosti odmietol, že by mal s Kočnerom blízky vzťah. Matovič vo štvrtok na brífingu prečítal časť komunikácie. Uviedol však, že Šufliarsky a Kočner si mali napísať za pol roka 430 esemesiek.

Matovič avizoval svoj brífing už v stredu večer. "Keďže pán generálny prokurátor Jaromír Čižnár nejako "nepochopiteľne" otáľa s odvolaním svojej pravej ruky - druhého najvyššieho predstaviteľa GP - 1. námestníka GP pre trestný úsek Petra Šufliarskeho," napísal na sociálnu sieť, pričom dal generálnemu prokurátorovi ultimátum.

"ps. Pán Čižnár, do 10:20 zajtrajšieho dňa môžete zachovať ešte akú takú vážnosť Generálnej prokuratúry. Do 10:20 máte čas škodú poslať do karantény a spustiť jej vyšetrovanie," dodal na Facebooku.

Generálny prokurátor SR Jaromír Čižnár sa zaoberá komunikáciou svojho prvého námestníka Petra Šufliarskeho a obvineného Mariana Kočnera. Informovala o tom hovorkyňa Generálnej prokuratúry Andrea Predajňová. S dozorovým prokurátorom Úradu špeciálnej prokuratúry sa podľa jej slov Čižnár stretol v stredu (27. 3.), stretnutie pokračuje aj vo štvrtok.