Muž († 39) oslavoval narodeniny s manželkou a malými deťmi: Krutá smrť pred očami vystrašenej rodiny

Šťastné chvíle s rodinou sa razom zmenili na veľkú tragédiu.

Američan Andrew Machi († 39) oslavoval svoje narodeniny so svojou ženou Brendie (36) a tromi malými deťmi na dovolenke v severnej Kalifornii. Muž chytal ryby na pláži v blízkosti prímorského mesta Trinidad, keď ho v okamihu zachytila pobrežná vlna, ktorá ho stiahla do oceánu.

Tragédia sa odohrala pred očami jeho celej rodiny. Vystrašená manželka okamžite skočila do vody za svojim mužom. Pomôcť mu však už nedokázala. Andrew bol príliš ďaleko a silné vlny odhadzovali zúfalú Brendie naspäť na skaly, informuje britský denník Daily Mirror. Andrewa stiahla vlna, čoho následkom si silno udrel hlavu o skaly a upadol do bezvedomia. Z vody ho vytiahli záchranári, ktorí ho vrtuľníkom previezli do nemocnice, kde vydýchol naposledy.