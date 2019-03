Legendy sa na ľade cítili skvele: Višňovský chce späť do repre

Hokejoví fanúšikovia v Skalici si v stredu vychutnali exhibičný duel slovenských hokejových legiend na čele s domácim miláčikom Žigmundom Pálffym proti Izraelu.

Diváci videli množstvo pekných akcií, krásnych gólov a vysoké víťazstvo domáceho tímu 18:3.

V zápase sa predstavilo okrem iných aj osem majstrov sveta z Göteborgu, ten deviaty Miroslav Šatan prišiel kamarátov podporiť, no len z tribúny. Na ľade však nechýbali Pálffy, Jozef Stümpel, Ľubomír Višňovský, Peter Pucher či Róbert Petrovický, zo skalických legiend Tibor Višňovský, René Školiak alebo brankár Miroslav Lipovský. Zo striedačky viedol partiu Július Šupler. Vo výbere Izraela sa predstavili i naturalizovaní Rusi, ktorí v minulosti hrávali v ruskej superlige.

"Všetci sme si to užili, som veľmi rád, že prišlo toľko divákov, lebo som sa trošku obával. Skaličania trochu zanevreli na hokej a ja dúfam, že sa to vráti naspäť.Pripomenulo mi to atmosféru play off zápasov, verím, že sa to raz do Skalice vráti a že sa vrátime do extraligy. Celý minulý týždeň som trénoval na exhibíciu. Bola to sranda, dobre sme sa zabavili. Som rád, že chlapci prišli a Skaličania videli tento zápas."

Ľubomír Višňovský: "Veľmi som sa na to tešil, pretože som bol znova na ľade s chalanmi, s ktorými som zažil najkrajšie hokejové reprezentačné roky. Dá sa povedať, že nám to aj celkom išlo, bolo tam veľa gólov na jeden dotyk, takže mám veľkú radosť. Musím povedať, že sme mali dobrý deň a teraz som aj povedal Mirovi Šatanovi, či nás nechce nominovať na pár zápasov do reprezentácie. Súper bol o pár úrovní nižšie, musel to byť pre nich zážitok, ale keď tam vyše dve minúty nevyšli z obranného pásma, asi toho mali už aj dosť. Na striedačke sme sa bavili, že by sme nechceli byť v koži Mira Lipovského, dve strely na bránku za tretinu, to je pre brankára dosť nepríjemné."

Jozef Stümpel: "Videli sme sa na ľade a hralo sa nám spolu dobre. Škoda, že sme si nemohli zahrať spolu viackrát a častejšie už skôr. No taký je hokejový osud. Ja si ešte zahrám tú druhú ligu, no tá sa nám už skončila, takže teraz bude trochu pauza. Namiesto toho si zahrám futbal a venujem sa aj ďalším športovým aktivitám. Hokej ma ešte stále baví, takže by bolo škoda zavesiť korčule na klinec."

Miroslav Lipovský: "V bránke ma hrialo to, že sa dnešná akcia vydarila, prišlo na ňu veľa ľudí. Opäť ukázali, že hokej majú stále radi a takéto akcie vítajú a prídu na ne."

Peter Oremus: "Ja som tu v Skalici doma a je pekné si tu takto zahrať. Je to pekná akcia a človek tu nemyslí na tie veci, ktoré boli počas sezóny, ale vyslovene na tú akciu. Trošku sa sebe venujem, takže som nemal problém s tým, že by som nevládal."

Marek Uram: "Je to super pocit, s chalanmi sa poznáme už dlhé roky a takto sme sa tu stretli. Boli aj nejaké podpichovačky a aj preto milujem hokej, že sme nastavení na rovnakú vlnovú dĺžku. Ešte som sa nerozhodol, či budem pokračovať v kariére, nedávam si 'dedlajn'. Uvidím, ako sa budem cítiť, ako sa dokážem pripraviť, ako budem vládať a podľa toho sa rozhodne."