Halepová môže opäť zasadnúť na trón: Stačí jej zdolať Češku Plíškovú

Po Estónke Anett Kontaveitovej a Austrálčanke Ashleigh Bartyovej postúpili aj Rumunka Simona Halepová a Češka Karolína Plíšková do semifinále dvojhry na tenisovom turnaji WTA Premier Mandatory Miami Open presented by Itaú v americkom Miami.

Halepová ako dvojka singlového "pavúka" v stredajšom štvrťfinále zdolala Číňanku Wang Čchiang, nasadenú osemnástku, za 98 minút 6:4, 7:5. Karolína Plíšková nasadená ako piata si vo výlučne českom súboji poradila s Markétou Vondroušovou 6:3, 6:4.

Dvadsaťsedemročná rodáčka z Konstance Halepová v druhom sete prehrávala už 1:5, svojej ázijskej protivníčke však nedovolila vybojovať si možnosť uspieť v rozhodujúcom treťom dejstve. Halepová minulý rok končila ako jednotka svetového rebríčka a už čoskoro sa môže na najvyšší post v ženskom tenise vrátiť. Stačí jej na to postup do finále v Miami, čiže víťazstvo v semifinále nad Plíškovou.

"Byť svetová jednotka je veľká česť. V semifinále dám do toho všetko, aby som sa tam vrátila. Ak sa mi to podarí, budem veľmi hrdá," povedala Halepová, cituje ju portál Ženskej tenisovej asociácie (WTA). "Keď som prišla do Miami, zdalo sa mi to všetko také vzdialené a prišlo to tak rýchlo. Samozrejme, nesmiem nad tým veľmi premýšľať, musím sa sústrediť na svoj výkon, hoci nemám problém s tým, keď hrám pod tlakom," dodala Halepová.

Halepovú napokon vyzve Karolína Plíšková, ktorá v českom štvrťfinále zdolala menej ostrieľanú krajanku Markétu Vondroušovú. Iba 19-ročná ľaváčka Vondroušová (59. v rebríčku WTA) v druhom sete viedla už 3:0, ale potom sa prejavili skúsenosti jej 27-ročnej súperky, siedmej hráčky svetového renkingu. Plíšková už má teraz istý posun minimálne na štvrté miesto, Vondroušová zasa o 16 priečok na 43. pozíciu pred Slovenku Viktóriu Kužmovú. "Zlepšila som sa, predtým som neodohrala svoje najlepšie zápasy. Získala som tesný prvý set a za stavu 0:3 v druhom sete som sa snažila o agresívnejšiu hru. Zafungovalo to a v semifinále sa teším na Halepovú. Zlepšujem sa, ona má za sebou ťažké zápasy, je tam šanca," skonštatovala Karolína Plíšková na webe WTA.

Súhrn výsledkov stredajších zápasov na turnaji WTA Premier Mandatory Miami Open presented by Itaú v americkom Miami (dotácia 8 359 455 USD, tvrdý povrch):

Dvojhra - štvrťfinále:

Simona Halepová (Rum.-2) - Wang Čchiang (Čína-18) 6:4, 7:5

Karolína Plíšková (ČR-5) - Markéta Vondroušová (ČR) 6:3, 6:4

Dvojice v semifinále:

Anett Kontaveitová (Est.-21) - Ashleigh Bartyová (Aus.-12)

Simona Halepová (Rum.-2) - Karolína Plíšková (ČR-5)