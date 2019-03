Halák aj Chára pomohli k výhre Bostonu: Hviezdou večera päťbodový Pastrňák

Slovenský hokejista Zdeno Chára si pripísal asistenciu pri domácom triumfe Bostonu nad New Yorkom Rangers 5:4 po samostatných nájazdoch v stredajšom stretnutí zámorskej NHL.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii Štyridsaťdvaročný bek odohral viac ako 20 min a do štatistík si pripísal aj jeden mínusový bod, 2 strely na bránku hostí, 1 "hit" a zablokoval 1 strelecký pokus súpera. V úvodnej tretine sedel na trestnej lavici za zdržovanie hry a súper počas jeho vylúčenia skóroval, keď Mika Zibanejad vyrovnal na priebežných 1:1.

Hetrikom sa blysol český útočník David Pastrňák. Po zranení získal v piatich zápasoch už jedenásť bodov. Stredajší duel bol pritom prvý na domácom ľade Bruins po spomenutej prestávke. "Je to super. Vrátil som sa po dlhom čase, keď som nehral. Zo začiatku to bolo náročné, ale bolo super znovu predstaviť sa pred našimi divákmi," povedal 22-ročný krídelník podľa webu nhl.com. Boston strelil až štyri zo šiestich gólov počas presiloviek. "To bolo rozhodujúce," uviedol švédsky gólman Rangers Henrik Lungqvist.

Toronto so slovenským obrancom Martinom Marinčinom v zostave podľahlo domácej Philadelphii 4:5 po samostatných nájazdoch. Rodák z Košíc odohral 13:27 min a získal jednu "plusku". Súperovho brankára ohrozil troma strelami. O výsledku rozhodla druhá tretina, v ktorej sa hráči Maple Leafs nepresadili ani raz, kým Philadelphia skórovala trikrát. "Sami sme si to pokazili v druhej dvadsaťminútovke. Myslím si, že zvyšných 40 minút sme hrali celkom dobre, ale tá druhá tretina bola zlá. Súper nás tlačil a my sme vôbec nestíhali," zhodnotil center Toronta Nazem Kadri.

NHL - výsledky:

Philadelphia - Toronto 5:4 po sam. nájazdoch (0:2, 3:0, 1:2 - 0:0, 1:0)

Góly: 24. Konecny (Sanheim, Laughton), 29. Gudas (Hägg, Knight), 36. Couturier (Sanheim, Provorov), 49. Hartman (Laughton), rozhod. sam. nájazd: Couturier - 6. Co. Brown (Ennis, F. Gauthier), 13. Kadri (Connor Brown), 42. Matthews, 52. W. Nylander (Matthews)

Martin Marinčin (Toronto) 13:27 min, +1, 3 strely na bránku



Boston - New York Rangers 6:3 (1:1, 1:0, 4:2)

Góly: 3. Pastrňák (Marchand, Bergeron), 30. Pastrňák (Krejčí, Krug), 44. DeBrusk (Pastrňák, Krejčí), 53. Pastrňák (Krug, Marchand), 57. Bergeron (Pastrňák, Marchand), 58. McAvoy (CHÁRA, Coyle) - 17. Zibanejad (R. Strome, Bučnevič), 46. R. Strome (B. Howden, Skjei), 60. Zibanejad (Namestnikov, DeAngelo)

Jaroslav Halák odchytal celý zápas a kryl 20 z 23 striel súpera (87,00% úspešnosť zákrokov), Zdeno Chára (obaja Boston) 20:27 min, 0+1, -1, 2 trestné minúty, 2 strely na bránku, 1 "hit", zablokoval 1 strelu súpera



Calgary - Dallas 1:2 (0:1, 0:0, 1:1)

Góly: 59. Brodie (J. Gaudreau, Hanifin) - 18. A. Radulov (Hintz, Seguin), 53. Heiskanen (Faksa, Janmark)



Colorado - Vegas 4:3 (2:0, 2:2, 0:1)

Góly: 6. Calvert (Jost, Barrie), 9. MacKinnon (Barrie, Kerfoot), 28. Barrie (Söderberg), 38. G. Bourque (Zadorov, MacKinnon) - 31. Paul Stastny (Merrill, Tuch), 35. R. Smith (W. Karlsson, Marchessault), 57. Tuch (Stastny, Mark Stone)