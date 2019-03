Potvrdené! Brexit sa nekoná, britskí poslanci schválili jeho odklad

Poslanci Dolnej snemovne britského parlamentu schválili v stredu návrh zákona, podľa ktorého Británia opustí Európsku úniu 12. apríla alebo 22. mája v závislosti od toho, či bude schválená dohoda o brexite vyrokovaná vládou premiérky Theresy Mayovej. Informovala o tom BBC.

Dolná komora britského parlamentu v stredu večer pohodlnou väčšinou schválila opatrenia, ktoré menia v britskom zákone dátum odchodu z Európskej únie. To sa z pôvodného 29. marca odsúva na 12. apríl, prípadne 22. máj, ak by Dolná snemovňa tento týždeň schválila dohodu o brexite. Odklad brexitu podporilo 441 poslancov, proti ich hlasovalo 105.

"Potvrdené, brexit tento piatok nebude," komentoval výsledok hlasovania na twitteri Matt Dathan z bulvárneho denníka The Sun. Na oboch termínoch odkladu sa minulý týždeň v reakcii na britskú žiadosť zhodlo zvyšných 27 členských krajín EÚ. Londýn pôvodne navrhoval predĺženie vyjednávacieho obdobia do 30. júna, EÚ27 ale schválila iba dvojmesačný odklad do 22. mája, a to pod podmienkou, že tento týždeň Dolná snemovňa schváli dohodu o vystúpení z únie. Pokiaľ k tomuto nedôjde, dali zvyšné únijné krajiny Británii čas do 12. apríla, aby sa rozhodla medzi brexitom bez dohody a dlhším predĺžením spojeným s účasťou v májových európskych voľbách.

Nižšie postavený člen britskej vlády Robin Walker v stredu pred poslancami zdôrazňoval dôležitosť schválenia zmeny dátumu brexitu. V opačnom prípade by vraj nastal "zmätok naprieč britským právom", lebo v tom medzinárodnom už bola úprava. Za opatrenia sa postavilo aj vedenie opozičných labouristov.