Kandidát na prezidenta Maroš Šefčovič: O čom sme sa po voľbách bavili s Ficom

Do prezidentských volieb zostávajú necelé dva dni. V sobotu si Slovensko vyberie novú hlavu štátu, ktorá ho bude formovať nasledujúcich päť rokov.

Nový Čas sa krátko pred moratóriom v závere ťažkej kampane rozprával s oboma kandidátmi. Maroš Šefčovič (52) v rozhovore hovorí aj o tom, čo by v posledných mesiacoch urobil inak a či vníma podporu Smeru ako výhodu alebo skôr ako príťaž.

Aké sú vaše očakávania pred druhým kolom volieb?

Do poslednej chvíle chcem komunikovať o svojom programe s voličmi na celom Slovensku. Dúfam, že aj tento apel nám zabezpečí takú vysokú účasť, ako bola v Bratislave, na celom Slovensku. Myslím si, že nový prezident by mal byť zvolený čo najväčším počtom občanov. Preto posledné dni som zameral na stretnutia s ľuďmi v Košiciach, Banskej Bystrici či v Trenčíne, kde som prosil ľudí, aby prišli voliť.

Podarilo sa vám ich presvedčiť?

Uvidíme v sobotu. Posledné dni, ktoré zúžili priestor len na nás dvoch kandidátov, mi dávali aj väčší priestor venovať sa programu. V prvom kole sme sa veľmi venovali minulosti, personalistike, ale ľudia chcú počuť najmä to, akú krajinu budeme mať o päť - desať rokov. Od ľudí počúvam, že v Prezidentskom paláci chcú skutočnú zmenu a za ňu považujú mňa.

Snažil by som sa zmieriť ľudí, vniesť do paláca pokoj, pripravenosť. Snažil by som sa komunikovať so všetkými politickými stranami, viac chcem rozprávať s médiami. Chcem bojovať aj o silné Slovensko dovnútra, a to sociálnou politikou, trvám na tom, že musíme oživiť priemyselnú politiku a pôdohospodárstvo.

Chcem všetky kontakty, ktoré som si budoval, priniesť späť domov, aby sa Slovensko vrátilo do svetových miest, kde chýbalo. Zároveň musím spomenúť aj odporúčanie z Českej republiky od pána Zemana, že ak by som sa stal prezidentom, tak budem tým tmelom, ktorý stmelí Vyšehradskú štvorku.

Čo vám povedal Robert Fico po tom, čo ste skončili druhý v prvom kole?

Zhovárali sme sa pár dní po prvom kole. Zhodli sme sa v tom, že to bolo mimoriadne ťažké. Ja som povedal ako bývalý vrcholový športovec, že niekedy je ťažšie dostať sa do finále ako samotné finále. Považoval som za veľký úspech, že som sa do tohto druhého kola dostal, lebo vôbec to nebolo jednoznačné a jednoduché presadiť sa v takej náročnej konkurencii a tvrdom mediálnom prostredí.

Povedal som mu aj to, že si veľmi vážim podporu strany Smer, lebo voliči tejto strany zohrali veľmi dôležitú úlohu v tom, aby som sa do druhého kola dostal. Bolo to aj ocenením môjho sociálneho programu, ale so Smerom sme na týchto veciach pracovali dlhší čas a voliči tejto strany v podstate vedia, že som stál pri všetkých rozhodujúcich míľnikoch, ktoré z našej krajiny urobili skutočne medzinárodného hráča.

Budete spolu s ním oslavovať v sobotu víťazstvo či oplakávať prehru?

Od začiatku podčiarkujem, že som nezávislým kandidátom a svoju nezávislosť si cením. K volebnej noci som preto pristúpil tak, ako som aj začal celú svoju kampaň. Nepozýval som žiadneho vrcholového politika.

Prehodnocovali ste podporu od Smeru? Či by ste ju opäť prijali, alebo by ste sa snažili viac odpútať od strany.

Ja si veľmi vážim podporu strany Smer-SD. Je to strana, ktorá má viac ako 15-tisíc členov, milión voličov a spolu so stranou Smer sme pracovali na tom, aby sme tu mohli platiť eurom - rovnakou menou, ako majú Nemci či Francúzi, aby sme nemuseli čakať na hraničných priechodoch alebo aby mladí ľudia mohli cestovať a študovať v zahraničí. Bojovali sme spolu o desiatky miliárd eur.

Vďaka tejto spolupráci sme sa dostali v EÚ najďalej - ďalej ako Maďari, Česi či Poliaci. Ak by som mal trochu viac času, tak by som sa určite pokúsil vyzbierať potrebné podpisy, ale keďže ústava vyhodnocuje ako rovnocenné vstupenky do boja o Prezidentský palác - podpisy poslancov či občanov, tak som vyhodnotil aj vzhľadom na to, že sme začínali kampaň na poslednú chvíľu, že bude lepšie ísť týmto smerom, pretože mi to umožnilo okamžite začať kampaň.

Mnohí vám vyčítajú, že sa v odpovediach vyjadrujete príliš obsiahlo aj oproti Zuzane Čaputovej. Vyskúšate tri otázky s krátkou odpoveďou?

Môžeme sa o to pokúsiť, ale svet nie je čierno-biely a nerieši sa len odpoveďou áno - nie. Ale vyskúšajme.

Dokázali by ste sa radiť s pánmi Gašparom a Kaliňákom v oblasti polície alebo rómskej kriminality v Prezidentskom paláci?

Určite by som si chcel vytvoriť svoje vlastné poradcovské okolie.