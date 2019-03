Kandidátka na prezidentku Zuzana Čaputová: Prečo nepochybujem o koncipientskej praxi

Podarí sa jej obhájiť suverénne víťazstvo aj v druhom kole? Pred necelými dvoma týždňami získala Zuzana Čaputová (45) vo voľbách takmer 41 % hlasov.

Nezvyčajne vysoký náskok pred druhým Šefčovičom vysvetľovala podporou Roberta Mistríka (52) aj svojím vystupovaním v diskusiách. Nový Čas jej chcel poskytnúť priestor na interview aj pred druhým kolom, no ponuku na veľký rozhovor nevyužila z časových dôvodov. Kratší rozhovor Čaputová akceptovala po jednej z prezidentských diskusií.

V posledných dňoch sa riešila najmä otázka vašej koncipientskej praxe. Tvrdíte, že ste postupovali podľa zákona, bolo to aj v súlade s etickými normami, ktoré sa očakávajú od advokáta?

Nemám pochybnosti o tom, že som neporušila zákon. Konala som v súlade s ním a nemám dôvod pochybovať o tom, či to bolo v rozpore s etikou. Zákon to umožňoval, ja som si prax odkrútila ešte vo väčšom rozsahu, ako bolo potrebné. Dokonca som ešte predtým mala prax, ktorú som si do tohto limitu neuplatnila, tak­že nemám o tom pochybnosti.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Čiže ani to, že ste ju vykonávali v inom meste, ako ste žili, nie je dôvod na pochybnosti?

Zákon to umožňoval, čiže neporušila som absolútne nič.

Hovorili ste, že pri Marošovi Šefčovičovi vidíte aj pozitíva. Aké by však bolo Slovensko pod jeho prezidentským velením?

Bolo by to Slovensko, ktoré by bolo trošku viac orientované do zahraničia alebo na zahranično-politickú oblasť. Moja predstava je, že budem viac efektívnym, výkonným politikom alebo prezidentom, ktorý sa vyzná v domácich problémoch a snaží sa ich riešiť predovšetkým doma.

Môžete byť v tomto mere trošku konkrétnejšia?

Súvisí to s agendou, ktorej sa venujem a ktorú som predstavila v troch pilieroch - jedným z nich a dominantným je spravodlivosť a férovosť fungovania v krajine. Myslím si, že keď ukážeme aj svetu, že sme schopní čeliť našim problémom, že ukážeme snahu, pretože svet je informačne prepojený, tak o to silnejší a legitímnejší hlas budeme mať aj v zahraničí.

Jedným z dôležitých bodov po prvom kole bolo, aby ste oslovili aj voličov pána Kotlebu či Harabina alebo iných kandidátov. Podarilo sa vám to?

Neuchádzala som sa o podporu týchto osôb, ale o hlasy a voličov týchto kandidátov, ktorí zostali teraz nereprezentovaní. Či sa mi to podarilo, ukážu až sobotné voľby.

Progresívne Slovensko jej dalo 240 000 €

Zuzana Čaputová podobne ako Šefčovič dostala peniaze aj od svojej strany. Progresívne Slovensko jej podľa transparentného účtu poskytlo na kampaň 240 000 €. Štedrí darcovia boli aj jej spolustraníci Michal Truban či Ivan Štefunko, ktorí jej venovali ďalšie desiatky tisíc eur.

Čaputová však drží aj rekord spomedzi uchádzačov o prezidentské kreslo - samostatné dary v hodnote niekoľkých desiatok eur jej poslali tisícky bežných Slovákov a vyzbierala tak okolo 200 000 €. Celková kampaň ju môže vyjsť do 800 000 €, keďže využila zákonnú možnosť podpory tretích strán.

S duelmi a rozhovormi taktizujú

Obaja kandidáti v prezidentskej kampani odmietli niekoľko rozhovorov či duelov. Šefčovič nedal niektorým online či tlačeným denníkom, čo odôvodňoval účasťou v diskusiách, ktoré organizovali. Čaputová zase podľa Šefčoviča odmietla šesť spoločných duelov. Po tom, čo absolvovala veľký rozhovor v Novom Čase pred prvým kolom, druhé kolo už odmietla aj z časových dôvodov.

„Určite za tým treba vidieť formu nejakej taktiky, tak ako ju definujú volebné štáby. Obaja kandidáti môžu taktizovať s rôznym publikom, ku ktorému sa prihovárajú. Kandidáti v dueloch zase často opakujú už použité frázy, čiže ak by ich bolo viac, nemuselo by to priniesť nové informácie. Na druhej strane kandidujú na verejnú funkciu, tak by mala byť povinnosť odpovedať na otázky novinárov,“ povedal politológ Tomáš Koziak.