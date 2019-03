Zmienka o otrave novinárky v Kočnerovom obvinení: Pomohol vyšetrovateľ páchateľom?

Prvé spochybňovanie hlavného vyšetrovateľa Kuciakovej vraždy! Peter Juhás vo svojom návrhu na vznesenie obvinenia proti Mariánovi Kočnerovi uviedol množstvo skutočností, ktoré sú síce zaujímavé, no so zabitím novinára priamo nesúvisia.

Ak to sudca vyhodnotí tak, že sa polícia iba snaží zaplniť strany a tápe v tme, lebo nemá dostatok reálnych dôkazov, mohlo by to podozrivým dokonca pomôcť von z basy. Nový Čas zisťoval, či je bežné, že obvinenie z vraždy obsahuje aj zdanlivo nesúvisiace informácie, ako je napríklad Andruskóova výpoveď o zbieraní muchotrávok s Alenou Zsuzsovou. Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Vražedné komando, ktoré obvinili z usmrtenia mladého páru, malo podľa spolupracujúceho svedka Zoltána Andruskóa zohrať svoju úlohu aj pri smrti redaktorky RTVS Leony Kočkovičovej Fučíkovej. „V lete 2016 ho (Andruskóa) poprosila Alena, aby ju zobral do lesa, kde zbierali muchotrávky zelené. Následne na konci roka 2016 bola podľa jeho vedomostí otrávená jedna novinárka, p. Kočkovičová,“ píše sa v uznesení o vznesení obvinenia proti Mariánovi Kočnerovi podľa TV JOJ.

Tieto dve informácie - o zbieraní húb a smrti novinárky - sú pravdepodobne nesúvisiace, keďže redaktorke lekári diagnostikovali akútnu leukémiu, ktorá zapríčinila masívne krvácanie do mozgu, čo potvrdil aj jej manžel. Ten zároveň dodal, že jeho žena nikoho z obvinených nepoznala. Naskytá sa preto otázka, načo vlastne vyšetrovateľ toto v uznesení o Kočnerovom obvinení spomínal...

Dôkazná núdza?

Na zvláštnu zmienku upozornila blogerka Júlia Mikolášiková. Podľa nej tým môže vyšetrovateľ znevierohodniť svojho kľúčového svedka Andruskóa. „Ak Andruskó hovorí len svoje domnienky, je scestné sa na ne odvolávať v uznesení o vznesení obvinenia. Môže to hovoriť o potrebe posilniť dôkaznú núdzu a porušení práv obvinených,“ píše Mikolášiková. Podobne zmýšľa aj bývalý šéf vyšetrovateľov Jaroslav Ivor.

„Neviem si predstaviť, že by v tom odôvodnení mali byť ešte nejaké iné skutočnosti, ktoré by sa týkali nejakého iného skutku. Toto sa môže objaviť v prípade, ak sa predkladá návrh na predĺženie väzby. Do odôvodnenia uznesenia je to neštandardné a nikdy som sa s tým nestretol,“ vysvetľuje Ivor.

To, že sa v uznesení objavili aj takéto veci, môže naznačovať, že vyšetrovateľ vie, že nemá dostatok dôkazov, ale môže to byť aj snaha vykresliť kriminálny svet okolo Kočnera...

Môže to byť útok na vyšetrovateľa

Roman Kvasnica, obhajca Zlatice Kušnírovej Otvoriť galériu Roman Kvasnica Zdroj: anc

Pán vyšetrovateľ Juhás je slušný a odvážny človek. Do uznesenia napísal veci, ktoré mnohým nie sú príjemné. Už dávno som upozorňoval, že ho budú chcieť spochybniť a práve sa jeden útok zrejme začal. Je dobre, že tam tie muchotrávky uviedol, polícia to preveruje.

Keby to tam nedal, tak ho napadnú, že prečo to tam nedal, či sa mu to nehodilo. Andruskó to povedal, tak to tam Juhás napísal. Vražda je násilný trestný čin, tak spomenul všetko, čo súvisí s násilím, z čoho môže vyplývať násilná povaha týchto ľudí. Vykresľuje to ich svet.