Samozvaný zemplínsky kráľ Mikuláš Vareha: Šéf väzenia ho posiela na slobodu

Dostane sa už čoskoro z väzenia? Samozvaný zemplínsky kráľ Mikuláš Vareha (56) v stredu predstúpil v sabinovskej base pred senát, ktorý mal rozhodnúť, či opustí jej múry. Návrh na jeho podmienečné prepustenie podal riaditeľ sabinovskej väznice. Pre nedoručené spisy sa však rozhodnutie odložilo.

Situáciu skomplikoval fakt, že Varehu odsúdili na 11 rokov a 100-tisíc € pokuty pod hrozbou, že ak ju nezaplatí, trest sa mu automaticky predĺži o rok. Nezaplatil, pretože o sebe vyhlasuje, že je nevinný. Trest sa mu predĺžil, ale spis zostal na súde v Banskej Bystrici.

Návrh na Varehovo podmienečné prepustenie po odpykaní dvoch tretín trestu podal riaditeľ sabinovskej väznice s tým, že bude nosiť elektronický náramok. Vareha rieši spoza mreží aj papierovačky. „V cele mám 70 tašiek s rozličnými spismi. Jednak z mojej trestnej veci a tiež dokumenty z daňového úradu. Sú to tri tony,“ prezradil s tým, že za múrmi väznice má skomplikovanú komunikáciu s daňovým úradom.

Ďalšie konanie o Varehovom prepustení sa malo konať v apríli na prešovskom okresnom súde. Bude však znova vo väznici, lebo tri tony jeho dokumentov by museli dopraviť na súd, aby boli pripravené v prípade, že by sa dostal na slobodu.

Pred sabinovskou basou na svojho druha netrpezlivo čakala aj jeho priateľka Danka (48). Z toho, že Vareha zostal v base, bola trocha rozčarovaná, ale niesla to hrdinsky. „Čakali sme na to 8 rokov a 27 dní. Takže ešte pár týždňov vydržíme. Ak by však bolo treba čakať aj dlhšie, zostanem pri ňom,“ dodala.

Vedie šachový kúžok

Vareha v base nezaháľa. Vedie šachový krúžok a intenzívne študuje právo. Dostal niekoľko pochvál, ale aj napomenutí, napríklad za to, že dlhšie pozeral televízor alebo si varil ryžu v elektrickej kanvici.