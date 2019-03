Košický youtuber Patrik: Za lebku mu hrozí basa

Adrenalín a filmovanie sú jeho životom! Košičan Patrik (22), ktorý na internete vystupuje pod pseudonymom Dyg More, miluje od detstva preskúmavanie tajných miest a zákutí.

Jeho videá zachytávajú výlety na vysoké komíny, skákanie z vlaku, ale aj nočné prechádzky po strážených objektoch. Pre svoju záľubu sa dostal aj do problémov s políciou. Po tom, ako vnikol do vyše 300-ročnej krypty a odfotil sa tam s ľudskou lebkou, ho obvinili z hanobenia ľudských pozostatkov. Hrozia mu tri roky basy.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

O Patrikovej netradičnej záľube vedia aj jeho rodina a známi. „Podporujú ma v tom, ale stále sa boja o môj život. Ale riziká sú aj v mnohých iných povolaniach,“ vraví mladík, ktorý sa pri potulkách riadi pravidlami - nič nepoškodiť, neodcudziť, iba sa pozrieť a odísť. Divákom radí, aby v žiadnom prípade nerobili podobné kúsky.

Jeho snahou je poukazovať aj na nedostatky, ako je slabé zabezpečenie budov a dôležitých objektov. Na svojom youtube kanáli Dyg More sa nedávno pochválil nočným videom, na ktorom vyliezol na historický 60 metrov vysoký komín v komplexe Cassovar.

Nenápadne sa mu podarilo prejsť aj celý areál VSS Košice. „Strážnik sledoval kamery z celého areálu. Cítili sme sa ako v nejakej hre či filme. Všetko ale dopredu plánujem tak, aby mal človek pri videách pocit, akoby tam skutočne bol,“ vysvetľuje youtuber, ktorý sa do hľadáčika polície dostal v lete 2017.

Obvinenie polície

Patrik totiž vnikol do krypty na mestskom cintoríne. Vnútri si odfotil ľudskú lebku, ktorá tvorí jeho internetové logo. „Po odfotení som lebku položil na jej pôvodné miesto a odišiel. Vandali ničia hrobové miesta, a to sa nerieši. Mne za fotku s lebkou hrozia tri roky väzenia...“ sťažuje sa.

Košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová Nový Čas informovala, že polícia začala trestné stíhanie z prečinu hanobenia mŕtveho vo februári tohto roku a obvinila konkrétnu osobu. „Vyšetrovanie tohto prípadu však naďalej pokračuje, vykonávajú sa potrebné procesné úkony,“ dodala hovorkyňa.

To však nie je všetko, čo má na rováši Patrik. Polícia ho preverovala aj v súvislosti s potulkami v podzemných chodbách s plynovými zariadeniami na Sídlisku Ťahanovce.

Podľa Ivanovej tento čin muži zákona riešili ako priestupok proti majetku a v tejto veci bude konať Okresný úrad Košice. „Namiesto mňa by mali riešiť to, že tie priestory, od ktorých závisí život na sídlisku, sú tak ľahko prístupné a sú v dezolátnom stave,” dodal Patrik s tým, že s týmto koníčkom plánuje naďalej pokračovať.

Môže ísť o hanobenie mŕtveho

Róbert Bános, advokát Otvoriť galériu Róbert Bános Zdroj: anc

Pri vstupe do určitých priestorov, kde nemá povolenie, sa môže dopustiť priestupku proti poriadku vo verejnej správe, za ktorý možno uložiť pokutu do 33 eur. Na súkromný pozemok či do inej nehnuteľnosti nemožno bez súhlasu vlastníka vstúpiť.

O trestný čin hanobenia mŕtveho ide v zmysle Trestného zákona aj vtedy, keď osoba svojvoľne odníme z pohrebiska ľudské ostatky, alebo s nimi nakladá v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Odňatie lebky a vyhotovenie jej fotografie môže naplniť znaky skutkovej podstaty tohto trestného činu.