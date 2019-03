Alexandra bojuje o život ťažko chorého Nathanielka: Dokedy ho nechajú tak trpieť?

Ich život sa zmenil na neustály boj s úradmi. Alexandrin (40) synček Nathaniel (8) ako jediný v EÚ trpí vzácnou chorobou - kraniosynostózou. Na Slovensku si s jeho diagnózou nevedeli rady, a tak ho operovali v Rakúsku.

Chlapčekov mozog drží len vďaka biokeramickým implantátom. V prípade akéhokoľvek úrazu však nie je u nás nikto, kto by ho vyšetril. Zúfalá matka navštívila komisárku pre deti Vieru Tomanovú (71), ktorá jej ešte pred 3 mesiacmi prisľúbila pomoc. Odvtedy sa však podľa Alexandry nič nepohlo.

Stále usmiaty Nathaniel je zrejme jediné dieťa na Slovensku, ktoré nemá svojho lekára. „Večne vedieme boj s úradmi, poisťovňami, politikmi a dnes už aj s pani Tomanovou, ktorá nám v decembri prisľúbila pomoc,“ hovorí Alexandra. Pre záchranu synčeka urobila všetko, čo bolo v jej silách. Obvolala niekoľko zahraničných nemocníc, kde musela dokázať, že ho nikde na Slovensku nezoperujú, aby poisťovne zákroky v zahraničí preplatili. Napokon ho operovali vo Viedni.

Tomanová neverila

Veľkú nádej videla v komisárke pre deti Viere Tomanovej, za ktorou vycestovala do Bratislavy. „Ani nechcela veriť, že toto sa na Slovensku môže stať. Pri našom stretnutí mi sľúbila pomoc. Že prípadne nám pomôže s tým, aby Nathaniel mohol byť bez prieťahov podľa zákona ošetrovaný a kontrolovaný vo Viedni v nemocnici AKH,“ plače mama, ktorá ani po troch mesiacoch nemá od Tomanovej žiadnu odpoveď.

Úrad komisára pre deti Novému Času odpísal, že sa prípadom zaoberá. „Potvrdzujeme angažovanosť komisárky pre deti vo veci maloletého. Komisárka pre deti sa obrátila na riaditeľa zdravotníckeho zariadenia, ktorý jej prisľúbil pomoc,“ napísali v liste. Doplnili, že mali mať stretnutie s matkou vo februári, no ospravedlnila sa a momentálne čakajú na to, aby požiadala o nový termín.

„Ja nemám slov, to akože vážne stojí rozhodnutie tohto úradu na mojej návšteve? Veď ja chcem vidieť konkrétne kroky, ktoré urobili. Žiaľ, doteraz pre môjho syna neurobili nič,“ hnevá sa Alexandra, ktorá o pomoc požiadala aj prezidenta Kisku. „Nič nežiadam, len to, aby aj môj syn mal právo na lekára, ktorého práve on nesmierne potrebuje. Už naozaj neviem, kam sa obrátiť,“ so slzami v očiach uzavrela Alexandra.

Kraniosynostóza

Ide o predčasne zrastený lebečný šev, vznikajúci v prvých týždňoch a mesiacoch po narodení. Vzhľadom na to, že mozog stále rastie, ná- jde si cestu sám, a nakoniec dochádza k zmene tvaru mozgu a lebky. Mozog tlačí do čela, ktoré je vypuklejšie.

Operovali ho neskoro

Keď Nathanielko mal pár mesiacov, matka si všimla, že sa mu mozog tlačí dopredu. Chyba, ktorá je liečiteľná. Lebečný šev zrastie skôr, ako má. Deti sa operujú u nás do 3 mesiacov a sú zdravé.

Nathaniela operovali, keď mal už 2,5 roka. Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou priznal nedostatky pri liečbe vo FN Trnava. Chlapčekovi voperovali biokeramické implantáty. No nemôže behať ako bežné deti. V prípade, že by spadol, mohol by zomrieť.