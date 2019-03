Zmeny pre mamičky: Materské aj po návrate do roboty?

Plánujete dieťa? V budúcnosti by to mohlo byť finančne zaujímavejšie. Ministerstvo práce pripravuje návrh, aby sa základná úroveň materskej predĺžila na 52 týždňov.

A to nie je všetko. V hre je aj návrh, aby si mamička, ktorá predčasne nastúpi do zamestnania, mohla vybrať nevyčerpanú časť dávky. Čo by tieto zmeny znamenali?

Rok na materskej? Od budúceho roka by to malo byť možné. Predstavitelia Smeru s plnou vážnosťou dnes už avizujú, že čoskoro predložia návrh, aby sa základné obdobie nároku na materské predĺžilo z 34 týždňov na 52 týždňov. Komu by sa to zdalo priveľa, mohol by požiadať o predčasnú výplatu dávky. „Pokiaľ by žena nastúpila do zamestnania skôr ako pred uplynutím 52 týždňov, tak by si mohla peniaze vybrať,“ povedal predseda strany Robert Fico.

Príjmy z odvodov rastú, prorodinných návrhov pribúda. Len toto opatrenie by mohlo vyjsť na 150 miliónov eur ročne. Analytik INESS Radovan Ďurana tvrdí, že syndróm „všetko mamičkám“, ktorý politikov prepadol, ignoruje skutočnosť, že finančné transfery majú minimálny vplyv na pôrodnosť.

„Daňoví poplatníci si neuvedomujú, koľko ich bude tento luxus stáť, pretože štát pred nimi úspešne zakrýva cenu, keď hlavné bremeno schováva do odvodov zamestnávateľa. Občania by ale mali vedieť, že viac zdrojov matkám sa dá poskytnúť aj tak, že im štát nebude toľko brať z výplaty,“ povedal Ďurana.

Ako je to dnes

Dĺžka nároku

- Základná dĺžka nároku na materské je 34 týždňov.

- Osamelej poistenke sa dávka vypláca 37 týždňov.

- Matke dvojičiek či trojičiek patrí 43 týždňov.

- U otca je to vždy menej, najmenej 28 týždňov.

Možnosť predčasnej výplaty

- Existuje iba možnosť predčasnej výplaty nevyčerpanej dávky v nezamestnanosti.

- Kto bol na podpore najmenej 3 mesiace, má nárok na jednorazovú výplatu 50 % dávky za zostávajúcu časť podporného obdobia.

- Ďalšou podmienkou je písomná žiadosť o predčasnú výplatu.

Čo sa môže zmeniť

Dĺžka nároku

- Základná dĺžka nároku by dosiahla 52 týždňov.

- Nie je jasné, či by sa predĺžili aj ostatné obdobia nároku.

- Jednotlivé obdobia nie sú vo vzájomnom vzťahu, predĺženie jedného z nich automaticky neznamená predĺženie ostatných.

Možnosť predčasnej výplaty

- Ak by kopírovala podmienky podpory v nezamestnanosti, po 6 mesiacoch materskej by ste mohli požiadať o polovicu nevyčerpaného materského.

Podmienky nároku

- Tehotenstvo a starostlivosť o narodené dieťa (matka) alebo o dieťa do 3 rokov (otec).

- Najmenej 270 dní nemocenského poistenia dva roky pred pôrodom alebo pred začiatkom starostlivosti.

- Plynúce poistenie alebo ochranná lehota.

Maximum prekročí 1 500 €

- Materské na deň tvorí 75 % denného základu mamičky.

- U zamestnankyne zväčša záleží na jej priemernej dennej mzde v predchádzajúcom roku.

- Najvyššie nemocenské dávky zodpovedajú 2-násobku priemernej mzdy v SR.

- Maximálne materské za 31 dní je 1 458,50 €, budúci rok sa vyšplhá na 1 548,70 €.